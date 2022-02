Melcochita no piensa retirarse de los escenarios: “Yo vivo del aplauso del público y quedarme en casa, no va conmigo”

Melcochita asegura que seguirá en los escenarios para hacer reír a las personas. (Foto: Instagram)

Luego de librar una dura batalla contra la COVID-19, el querido cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, aseguró en una entrevista con un medio local que se encuentra recuperado de salud y que planea continuar con sus espectáculos.

El artista nacional, quien se mantiene vigente a sus 85 años, planea seguir trabajando de la mano de otros cómicos como Miguelito Barraza, con quien recientemente ha presentado un show que ha cautivado al público.

“De salud me encuentro muy bien, totalmente recuperado y el show fue algo espectacular haber hecho este show con mi compadre Miguelito Barraza, el local ‘Bianca’ estuvo lleno y la gente nos ha aplaudido de pie”, dijo para el diario Trome.

“Casi todos nos decían que nos extrañaban, que querían vernos en la televisión, pero por ahora eso no es posible, no nos han llamado. Así que seguiremos haciendo nuestros shows y divirtiendo al público. Sucede que solo quedamos Barraza y yo, pues el maestro Guillermo Rossini se ha retirado y Tulio Loza tiene un espacio pequeño en televisión”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que no piensa retirarse del mundo artístico ni dejar de hacer presentaciones como comediante, puesto que el cariño del público y sus aplausos son parte de su vida.

“No, yo vivo del cariño y el aplauso del público, de los que me reconocen como cómico y otros como sonero, porque he cantando en todos los continentes. Espero seguir con vida, seguir haciendo reír al público y morirme en un escenario, no me veo retirándome y quedándome en casa, no va conmigo ”, expresó.

ORGULLOSO DE SU HIJA YESSENIA

Por otro lado, señaló que se siente feliz de ver a su hija trabajando así sea en las calles. Recordemos que Yessenia Villanueva es una de los once hijos de Melcochita y actualmente, ha sido captada en varias oportunidades cantando en distintos distritos y playas de Lima.

“Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar. Figuras como Manolo Rojas, Kike Suero han surgido de la calle y ahora son estrellas. Además, ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, acotó.

La hija de Melcochita está viviendo en Cañete, mientras que su padre en EE.UU. (Foto: Instagram)

MELCOCHITA Y EL COVID-19

Melcochita causó gran preocupación entre sus fans al revelar que se contagió de COVID-19 el pasado mes de enero. Este hecho lo obligó a suspender el show que tenía programado en la playa ‘La Herradura’ y otros eventos que tenía para la reactivación económica.

A través de sus redes sociales, el comediante se disculpó con su público por no poder cumplir con lo que había prometido. Cabe precisar que pese a que tenía las 3 dosis de la vacuna contra el coronavirus, Pablo Villanueva se vio afectado, llegando a recibir oxigeno medicinal durante 8 días para estabilizar su saturación, que de acuerdo a los médicos, no debe de bajar de 95.

SU SALUD SE ENCUENTRA RESQUEBRAJADA

Hace unos meses, cuando se encontraba en Estados Unidos, Melcochita tuvo que ser internado de emergencia luego de sufrir una descompensación por el estrés que tenía en ese momento. Afortunadamente pudo ser atendido a tiempo y evitó que le de un derrame cerebral.

En aquel momento el cómico señaló que este mal fue la principal razón que lo alejó de los escenarios en Estados Unidos, país al que había viajado para poder trabajar debido a que en el Perú todavía se encontraba prohibido realizar shows con público.

Cabe precisar que las autoridades ahora si permiten que los artistas peruanos puedan realizar shows al aire libre, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19.

SEGUIR LEYENDO