Melcochita atravesó duro momento por el COVID-19: necesitó oxigeno medicinal

Melcochita envuelto en problemas legales.

No la pasó nada bien. El querido cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se contagió de COVID-19 y tuvo que cancelar todas las presentaciones que tenía programadas en medio de la reactivación económica. A través de sus redes sociales, el comediante se disculpó con su público por no poder cumplir con lo que había prometido.

Asimismo, el también sonero, en ese momento señaló que no presentaba fuertes síntomas de la enfermedad, pero que al conocer que tenía el virus decidió no acudir para no poner a sus fans en peligro.

“El evento que tenía el sábado 15 en la Herradura lo he tenido que postergarlo hasta que me recupere bien de esto mil disculpas a mis seguidores. Si asistía, iba a exponer al público a que se contagie, eso está mal para un artista que tiene que cuidar a su familia y a su público ”, indicó en aquel momento.

Ahora, de acuerdo al diario Trome, Melcochita no se encontraría tan bien de salud, pues según pudieron conocer, el cómico tuvo problemas de respiración, llegando a saturar hasta 84, por lo que tuvo que recibir un tratamiento médico.

Cabe precisar que pese a que tenía las 3 dosis de la vacuna contra el coronavirus, Pablo Villanueva se vio afectando, llegando a recibir oxigeno medicinal durante 8 días para estabilizar su saturación, que de acuerdo a los médicos, no debe de bajar de 95.

Asimismo, según el mencionado diario, Melcochita ya habría logrado superar el momento más crítico de las enfermedad, por lo que será dado de alta en las próximas horas para que pueda reunirse con su familia.

SU SALUD SE ENCUENTRA RESQUEBRAJADA

Hace unos meses, cuando se encontraba en Estados Unidos, Melcochita tuvo que ser internado de emergencia luego de sufrir una descompensación por el estrés que tenía en ese momento. Afortunadamente pudo ser atendido a tiempo y evitó que le de un derrame cerebral.

“ Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro ”, dijo el humorista al sobre este delicado tema.

En aquel momento el cómico señaló que este mal fue la principal razón que lo alejó de los escenarios en Estados Unidos, país al que había viajado para poder trabajar debido a que en el Perú todavía se encontraba prohibido realizar shows con público.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas. Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida”, precisó Pablo Villanueva.

Cabe precisar que las autoridades ahora si permiten que los artistas peruanos puedan realizar shows al aire libre, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19.

