Adolfo Aguilar confiesa que mantuvo una relación amorosa de 5 años con cantante de Menudo

Adolfo Aguilar confiesa que tuvo romance con cantante de Menudo. (Foto: Instagram)

Luego de hacer pública su homosexualidad, Adolfo Aguilar se presentó en el set de Amor y Fuego este jueves 10 de enero para hablar sobre su proceso de aceptación, su supuesta relación con Alejandro Pino y sobre otros detalles de su hasta ahora oculta vida amorosa.

Durante la entrevista, el exconductor de Yo Soy señaló que contará todo sobre sus relaciones pasadas en su unipersonal “¿Por dónde salgo?”. Sin embargo, Rodrigo González no dudó en preguntarle algunos datos no conocidos hasta ahora para obtener una primicia.

“¿Cuál ha sido tu relación más larga?”, le preguntó el popular ‘Peluchín’, a lo que Adolfo contestó que fue un romance de 5 años. Fue en ese momento que Gigi Mitre, quien vivía en Miami años atrás, recordó haberlo visto al lado de su pareja.

Sin decir mucho, Aguilar admitió que esa relación a la que se refería la conductora de TV fue una de sus más largas, junto a otra que tuvo en Perú. Mientras ambos conversaban, Rodrigo González seguía sin entender a quién se estaban refiriendo.

¿ESTUVO CON INTEGRANTE DE MENUDO?

El conductor de Amor y Fuego le exigió a su compañera que revele el nombre de la expareja de Adolfo Aguilar, quien entre risas aseguró que lo diría todo en su unipersonal, por lo que no era conveniente hablar sobre esa persona tan pronto.

“En la misma época hemos vivido allá, en Estados Unidos. No me lo presentó, pero se sabía. Es bien guapo... y conocido... No le voy a quemar el unipersonal. Es conocido y guapo. ¿Es cantante? Pregúntale a Adolfo”, expresó Gigi en un intento de zafarse de la responsabilidad de hacer tremenda revelación.

El expresentador de Latina admitió que sí se trataba de un cantante. Con ese dato en mente, Rodrigo González recordó la vez que Gigi Mitre le había contado esa anécdota.

“¿Es de una agrupación muy famosa? ¡Ya me acordé que me contaste eso hace años! ¡Ya me acordé! ¿Estuviste 5 años con un cantante de Menudo ? ”, le preguntó a Adolfo Aguilar.

El también actor y productor solo contestó: “Me estás arruinando el unipersonal”. Esta respuesta terminó por confirmar que sí estuvo con un integrante de la agrupación musical puertorriqueña, pero el nombre del cantante jamás fue revelado.

Adolfo Aguilar confiesa que mantuvo una relación amorosa de 5 años con cantante de Menudo. (VIDEO: Willax / Amor y Fuego)

NIEGA ROMANCE CON ALEJANDRO PINO

En otro momento de la entrevista, Adolfo Aguilar aclaró qué tipo de relación tiene con Alejandro Pino, conocido como ‘Chocolatito’. Los rumores sobre un romance iniciaron luego que el exchico reality publicara unas fotos con los perros del exjurado de El Artista del Año.

“El ‘Chocolatito’ es pata mío, por qué me quieren inventar relaciones (…) aquí entre nos, ya quisiera, porque es súper guapo el chico (…) simplemente somos patas ”, contó para las cámaras de Amor y Fuego.

Amigo de Adolfo Aguilar habla de Alejandro Pino. (Foto: América TV)

NO ACEPTABA SU ORIENTACIÓN SEXUAL

Adolfo Aguilar señaló que no aceptaba su homosexualidad porque para él era inconcebible la idea de ser gay, pues desde muy pequeño le habían enseñado que serlo estaba mal.

“Tenía una aberración con ser homosexual. Tenía esta homofobia que me habían inculcado desde pequeño, sobre el mundo y la vida en general. La tenía arraigada en la cabeza como un chip y la aplicaba no contra otros, sino contra mí mismo”, expresó.

Además, Adolfo Aguilar confesó que durante varios años luchó con su apariencia física, y es que no quería que nadie lo viera como homosexual, especialmente cuando ingresó al mundo de la televisión.

“Trataba y no quería parecer homosexual. Yo luchaba contra ello... Yo no me veía en televisión. No me gustaba verme y tampoco en fotos. Sentía que había un claro desprecio hacia mí mismo”, agregó.

