Melissa Paredes: Paula Manzanal revela que Anthony Aranda juró que jamás se metería con una mujer casada

Paula Manzanal se enlazó con Magaly Medina este jueves 10 de enero para hablar sobre Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes. Según la exchica Tulum, el bailarín la afanaba y hasta le decía que era “especial” un día antes del ampay.

La rubia modelo inició contando que Anthony Aranda, quien fue su compañero de baile en Reinas del Show, le pareció un buen muchacho al inicio. Sin embargo, empezó a sospechar de él porque “casualmente” siempre los fotografiaban juntos.

“Me pareció muy raro desde el inicio porque empezó a divulgarse dentro de la producción que él quería algo conmigo. Cuando empezó a declarar sobre mí en un programa, yo me enfadé y dejamos de ser un poco amigos”, indicó la influencer.

Aunque no está segura si realmente está buscando fama, dejó en claro que Aranda no es el mismo chico que conoció en el programa de Gisela Valcárcel. “Se supone que no le gustaban las cámaras, que no quería escándalo… y al final demostró ser otra cosa”, dijo.

DIJO QUE NO SE METERÍA CON MELISSA PAREDES

Paula Manzanal aseguró que se quedó asombrada cuando vio el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda. Y es que el bailarín le había jurado semanas atrás que sería incapaz de involucrarse sentimentalmente con una mujer casada.

Esto se lo dijo cuando la modelo empezó a sospechar que había algo entre ellos, ya que ambos se contagiaron de coronavirus al mismo tiempo. “Yo he estado con gente que ha tenido Covid sin saberlo y nunca me he contagiado, a menos que tengas un contacto más físico… dije qué raro…”.

Las sospechas sobre un romance con Paredes indignaron a Anthony Aranda, quien le aseguró que nunca haría algo así, ya que la exconductora de América Hoy estaba casada con Rodrigo Cuba y tiene una hija con él; además que se mostraban como una feliz pareja en redes.

“ Dijo ‘yo jamás me metería con una mujer casada, te lo juro, nunca con una mujer casada y menos con hijos. Nunca, nunca’ ”, relató Paula, quien subrayó que le dijo todo esto semanas antes del ampay.

Según Paula Manzanal, ella empezó a sospechar de un romance entre el bailarín y Melissa cuando ambos se contagiaron de coronavirus. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿RODRIGO CUBA CELABA A MELISSA PAREDES?

Paula Manzanal reveló haber tenido bastante confianza con Anthony Aranda al punto de hablar todos los días. Fue en una de esas conversaciones que el balarín le dijo que Rodrigo Cuba celaba a Melissa Paredes por el acercamiento que tenían en Reinas del Show.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me está coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’ ”, dijo Paula Manzanal en el programa de Magaly Medina.

Tras esta revelación, Magaly Medina consideró que, para que Melissa Paredes haya dicho eso, era porque aún tenía una relación con Rodrigo Cuba, cuando empezó a tener contacto con su bailarín Anthony Aranda.

“El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, agregó Magaly Medina en su programa.

