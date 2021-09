Melissa Paredes se contagia de coronavirus y conductoras de América Hoy entran a cuarentena

Las conductoras del magazine entraron a cuarentena obligatoria.

Melissa Paredes, conductora de América Hoy y concursante de Reinas del Show, acaba de confirmar que ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Debido a ello, Janet Barboza y Ethel Pozo deberán permanecer en cuarentena obligatoria para evitar un posible contagio.

De acuerdo con las declaraciones de Melissa, quien se enlazó con América Hoy a través de una videollamada, el lunes 27 de septiembre salió positivo a una prueba rápida de antígenos.

“Salí positivo a una prueba antigena. El día de ayer me hicieron una molecular, el resultado me lo entregan más tarde. De acuerdo a eso se puede decir al 100% que tengo covid, pero al parecer sí”, señaló en el programa.

Sobre sus síntomas, Melissa Paredes explicó: “Tengo una gripe muy fuerte, pero dicen que el covid da con todo, pero a mí me dio una gripe. Me parece extraño como me está dando a mí, pero estoy bien”.

Además, la exreina de belleza indicó que solo ha recibido una dosis de la vacuna de Sinopharm, ya que el día de hoy, martes 28 de septiembre, le tocaba la segunda.