Ducelia Echevarría: expareja asegura que la modelo fue agredida por su actual pareja aquella noche que se le vio llorando

Ducelia Echevarría fue agredida por su pareja, señala Domingo Salas. (Foto: Instagram)

Luego que Magaly TV: La Firme difundiera un video donde se le ve a Ducelia Echevarría llorando afuera de la discoteca; el programa de Magaly Medina entrevistó a Domingo Salas, expareja de la guerrera. Según indicó el entrevistado, la rubia fue agredida por su actual pareja Jorge Monzón.

Cabe indicar que este hecho sucedió en Punta Hermosa. Domingo Salas señaló a Magaly TV, La Firme que Echevarría lo llamó para contarle lo que había pasado aquella noche.

“Ella me llamó y me contó lo que pasó (en la discoteca). Israel saludó a Ducelia en la discoteca, le hicieron su escena de celos. Él saltó y la empujó” , relató Salas.

“La mascarilla no se sale sola. El aire no te mete un jalón y después él dijo: ‘Uy! nos están grabando’. Ahí fue cuando él la abraza y le da un beso... Hubo gritos dentro de la discoteca”, acotó la expareja de la rubia.

Cabe indicar que la producción de Magaly Medina se comunicó con Salas luego que éste escribiera en las redes sociales del programa lo que, supuestamente, había vivido Ducelia aquel día que se le vio llorando. “Ojalá que pongan cuando a ella la empujan al piso y le arranca la mascarilla“, escribió.

Un tenso momento se vivió en el set de Magaly Tv: La firme cuando Ducelia Echevarría se comunicó con la 'Urraca' para pedirle que no hable de su vida privada.

PAREJA JORGE MONZÓN ACEPTA QUE SÍ DISCUTIERON ESE DÍA

El programa también se comunicó con Jorge Monzón, actual pareja de Ducelia. Y aunque acepta que sí discutieron ese día, negó que haya agredido a la integrante de Esto es Guerra.

“Sí, como te dije, no, discutimos solamente, discutimos y nada, discutimos, nada más. Sí discutimos, ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no, agresión física, no le haría“, señaló.

Por su parte, Ducelia usó sus redes sociales para aclarar que lo dicho por Domingo Salas, su expareja, es falso, que nunca se comunicó con él. Además, negó que es víctima de agresión.

“Quiero aclarar que ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly, que no he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quien habrá hablado y qué historia tendrán inventada”, escribió la joven.

Asimismo, la integrante de Esto es Guerra denunció haber sido acosada por las cámaras de Magaly TV: La firme, señalando que la insistencia de uno de los reporteros asustó a su pequeña hija.

“Pido respeten mi tranquilidad y mi vida privada por favor, todo el día he recibido acoso por parte de ese programa, también afectando a mi hija sin ningún mínimo de respeto”, acotó.

Ducelia Echevarría utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que nunca se comunicó con su expareja Domingo Salas para contarle que sufría de maltratos.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues Ducelia se comunicó con el programa de Magaly Medina para pronunciarse sobre este hecho.

“Yo en ningún momento he llamado a mi expareja y le he dado alguna explicación, yo no sé porqué motivo el señor Domingo Salas salió a hablar todo eso, será para llamar cámaras, que es lo que siempre quería y siempre anhelaba”, precisó.

Ante la pregunta de Magaly Medina de por qué lloraba aquella noche, Ducelia Echevarría aclaró que ella no iba a dar explicaciones acerca de su vida privada. “Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada. Yo estoy saliendo a desmentir ese audio porque en ningún momento hubo una agresión física ni nada por el estilo”, indicó la joven, quien en otro momento, aclaró que no tenía pareja, solo estaba saliendo con alguien.

