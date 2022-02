“No critico a los machistas porque hay machistas que nos siguen”, la frase que le recuerdan a Gisela Valcárcel tras mensaje contra el machismo

Usuarios critican a Gisela Valcárcel tras mensaje machista. (Foto: Instagram)

Gisela Valcárcel levantó su voz de protesta a través de las redes sociales y se refirió sobre el machismo y la desigualdad que viven muchas mujeres en el Perú. Sin embargo, estas palabras no cayeron bien a muchos de los usuarios de Twitter, pues de inmediato le recordaron la vez que dijo que no quería criticar a los machistas porque muchos la seguían.

Sin embargo, eso no fue todo, le recordaron que tuvo en sus programas a invitados acusados de ser maltratadores e infieles. Además, de supuestamente humillar a Susan Ochoa en su programa y Allison Pastor.

Como se recuerda, este último miércoles 8 de febrero el presidente Pedro Castillo juramentó a su nuevo gabinete, liderando la Presidencia de Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sin embargo, la poca presencia de mujeres dentro del equipo conformado por 18 ministros generó la reacción de muchos, entre ellos la de Gisela Valcárcel, quien usó su cuenta de Twitter para referirse al machismo y desigualdad.

“Hemos soportado muchos años de machismo, historias largas de hombres que abusan de nosotras, hemos callado por temor, pero hoy estamos unidas y somos una fuerza. El que en el gabinete la mayoría sean hombres, nos muestra ¡DESIGUALDAD!”, se puede leer acompañado del #MachismoAfuera.

La conductora de TV se refirió a la exclusión de mujeres que existe en los cargos de confianza dentro del mandato de Castillo. Sin embargo, lejos de agradar, muchos usuarios terminaron criticando a la animadora, pues señalaban que más importante es fiscalizar las denuncias que mantienen algunos ministros por corrupción, misoginia, tráfico de influencias, entre otros.

Además, no dudaron en recordarle algunas desafortunadas frases que ha tenido en sus programas, algunas “humillaciones” que ha hecho a sus invitadas, entre otros.

“¿Gisela Valcárcel hablando de machismo después de haberle lavado la cara a Edwin Sierra cuando fue acusado de haber abusado de su cuñada menor de edad?”, indicó un usuario.

“Curioso que Gisela Valcárcel condene el machismo, pero avale a congresistas de la organización criminal Fuerza Popular que son pegalones, o todas las Torturas que recibieron mujeres en el SIN”, se lee en la red social.

“¿Gisela Valcárcel no es la que trató de “lavarle la cara” a uno de EEG señalado como agresor de su pareja?”, dijo otro.

“¿Es un chiste no? Gisela Valcárcel hablando de respeto y consideración a la mujer? Cuando humilló a Susan Ochoa, Allison Pastor, etc. etc. a nivel nacional. ¡Por favor! Si vives del morbo y la desgracia ajena”, se puede leer en otro tuit.

“¿Acaso no es Gisela una conductora machista? ya q en su programa siempre celebra a los “artistas” infieles, en su momento invitó a Porcella a pesar de su denuncia ... la lista es larga ... ¿hasta cuando tanta hipocresía Gisela Valcárcel?”, se preguntó un cibernauta.

“Gisela Valcárcel molestísima con el machismo pero niega las esterilizaciones forzadas de Alberto Fujimori”, escribió un usuario.

Otro se encargó de recordarle un desafortunado comentario que hizo en El Artista del Año, en el 2021, donde se refirió a los machistas. “Hace unos meses Gisela decía: “No critico a los machistas porque hay machistas que nos siguen””, dice otro seguidor. Es justamente este post el que no ha dejado de ser compartido por varios usuarios.

Por su parte, Gisela Valcárcel no dudó en seguir defendiendo su punto de vista y hasta contestó a algunos seguidores, indicando que desde su trinchera hará todo lo posible para hacer frente a las desigualdades.

