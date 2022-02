Ducelia Echevarría: ¿Quién es Jorge Monzón y por qué se le acusa de agredir a la modelo?

Jorge Monzón sería el saliente de Ducelia Echevarría. La modelo ha negado tener un vínculo sentimental con él. (Foto: Instagram)

Jorge Monzón ha pasado del total anonimato a formar parte de la farándula nacional de un día a otro. El saliente de Ducelia Echevarría fue acusado de agredir físicamente a la modelo en una discoteca ubicada en Punta Hermosa, donde se la captó llorando desconsoladamente a las afueras del local.

Según la expareja de Ducelia, Domingo Salas, la exintegrante de Esto es Guerra lo llamó esa misma noche para contarle que Jorge Monzón le hizo una tremenda escena de celos por un saludo de Israel Dreyfus. “Él saltó y la empujó, la mascarilla no se sale sola. El aire no te mete un jalón (...) Hubo gritos dentro de la discoteca”, contó al equipo de Magaly Medina.

Aunque Jorge Monzón y Ducelia Echevarría aceptaron que sí discutieron en aquella oportunidad, ambos negaron haber llegado a las agresiones físicas. Según la rubia modelo, su expareja solo estaría haciendo escándalo con su nombre porque siempre ha deseado figurar en televisión.

Cabe resaltar que Magaly Medina asegura que sí existe un video del episodio de violencia ocurrido en la discoteca, pero hasta la fecha los testigos no lo han difundido por miedo a las represalias.

EL PASADO DE JORGE MONZÓN

Un informe de Magaly TV La Firme reveló que Jorge Monzón no ha estado alejado de los escándalos faranduleros. En febrero de 2021, fue captado discutiendo con ‘Tomate’ Barraza por Vanessa López en plena vía pública.

Además, se dio a conocer que él y Ducelia Echevarría habrían estado en coqueteos desde hace meses, pese a que la influencer asegura que no son pareja. En diciembre de 2021, fueron ampayados caminando juntos por Larcomar.

Según Domingo Salas, Jorge Monzón sería una persona problemática, ya que suele hacer un escándalo cada vez que visita a Ducelia Echevarría en su departamento, el cual le alquila a su abuela.

“A él le llega a la punta del pin*** el trabajo de Ducelia. A él no me importa porque no vive de ella. Mi abuela ha tenido que llamar a la junta de propietarios a pedir disculpas por los escándalos que él ha hecho en el departamento del edificio ”, indicó el ex de Echevarría.

LLEVARÍA UNA BUENA VIDA

Luego de una investigación por sus redes sociales, el equipo de Magaly Medina señaló que Jorge Monzón es el menor de tres hermanos y, al igual que Ducelia, es amante del deporte.

Todo parece indicar que proviene de una familia acomodada económicamente, ya que estudió en el Sierra College, un colegio ubicado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Luego estudió Marketing en la Universidad de Concordia, donde la matrícula no baja de los 30 mil dólares.

Actualmente estaría trabajando como socio estratégico y una marca de POS. Sin embargo, sus triunfos profesionales se verían opacos por el escándalo mediático en el que hoy día está envuelto por las acusaciones de haber agredido físicamente a Ducelia Echevarría.

Jorge Monzón ha sido acusado de agredir físicamente a la modelo en una discoteca ubicada en Punta Hermosa. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

MAGALY MEDINA INCÓMODA POR SILENCIO DE DUCELIA

Luego de un tenso altercado verbal, Ducelia Echevarría aseguró que la ‘Urraca’ está haciendo todo un circo de la supuesta agresión física por parte de Jorge Monzón. Como era de esperarse, la conductora de Magaly TV La Firme no se quedó callada.

“Nosotros somos muy conscientes que esto pasó en las mejores familias y que tenemos que estar atentos y que ninguna mujer tiene que apañar, soportar, golpes, agresiones verbas, agresiones físicas de ningún hombre. Y más aún si es una persona conocida”, señaló la presentadora de TV.

La periodista también aclaró que basaron su informe en la denuncia hecha por la expareja de Ducelia Echevarría, con quien mantuvo cuatro años de relación; sin embargo, lamentó que ella se negara a responder si fue agredida o no aquella noche.

“Nosotros agarramos las denuncias y las tomamos en serio, esto no es hacer circo. Circo es ser apañadora, circo es poner las denuncias como si fuera basurita bajo la alfombra. Circo es defender a un agresor. Nosotros no estamos para defender a nadie... Cuando viene una denuncia no soy amiga de nadie, soy imparcial y hago mi trabajo”, agregó.

