Ducelia Echevarría: Su pareja Jorge Monzón se defiende y niega haberla agredido

Jorge Monzón niega agredir a Ducelia Echevarría y asegura que solo discutieron. (Foto: Captura TV / instagram)

Desde que se difundieron las imágenes de Ducelia Echevarría llorando desconsoladamente a las afueras de una discoteca en el sur de Lima en el programa de Magaly Medina, las interrogantes del motivo de su llanto comenzaron a circular en las redes sociales.

Tras hacerse pública estas imágenes, la expareja de la chica reality, Domingo Salas, hizo un comentario señalando que la oxapampina había sufrido violencia física por parte de su actual pareja Jorge Monzón. Según sus declaraciones, la misma chica reality lo llamó para contarle lo que había sucedido aquella noche.

Sin embargo, Ducelia Echevarría negó las declaraciones de su expareja y afirmó que nunca se había comunicado con él. Esto no fue suficiente para la producción de Magaly TV: La firme, puesto que también se comunicaron con el presunto agresor.

En una entrevista vía telefónica, el joven negó haberla agredido físicamente y aseguró que solo fue una simple discusión, desmintiendo así a Domingo Salas. “¿Por qué llora Ducelia? Tu estabas con ella, ¿no?”, se le escucha decir al reportero.

“Sí, como te dije, no, discutimos solamente, discutimos y nada, discutimos, nada más”, comenzó diciendo Monzón. Tras escucharlo, el reportero volvió a consultarle si hubo algún tipo de agresión física en contra de Ducelia.

“¿No hubo ni siquiera algo como dice Domingo, que la tiraron al piso, le quitaron la mascarilla, un tipo de agresión?”, preguntó y a lo que Monzón volvió a replicar sus palabras descartando que eso haya ocurrido. “O sea, discutimos hermano (...) No (la agredí), sí discutimos ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no (hubo) agresión física, no lo haría ”.

Cabe resaltar que la integrante de Esto es Guerra aseguró en vivo en conversaciones con Magaly Medina que ella en este momento no tiene una pareja sentimental, pero que sí está conociendo a alguien. “Para aclararte, yo no tengo una pareja, estoy conociendo a una persona, pero no estoy con una pareja actual, puede ser que lo este conociendo un día o dos días, eso no quiere decir que tenga una relación con esa persona”.

Ducelia Echevarría utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que nunca se comunicó con su expareja Domingo Salas para contarle que sufría de maltratos.

DUCELIA ECHEVARRÍA DISCUTE EN VIVO CON MAGALY MEDINA

Ducelia Echevarría se comunicó con la producción de Magaly TV La Firme cuando Magaly Medina se encontraba en vivo presentando el informe del supuesto maltrato que sufrió a manos de su pareja el último fin de semana.

Sin embargo, todo terminó en una fuerte discusión entre ambas. Todo comenzó cuando la chica reality desmintió a su expareja. “Yo en ningún momento he llamado a mi expareja y le he dado alguna explicación, yo no sé porqué motivo el señor Domingo Salas salió a hablar todo eso, será para llamar cámaras, que es lo que siempre quería y siempre anhelaba”.

La popular “Urraca” no se quedó contenta con esta respuesta y le preguntó los motivos de su llanto. Lejos de responder y aclarar el tema, Ducelia Echevarría señaló que ella no iba a dar explicaciones acerca de su vida privada.

Ante las contestaciones de la joven empresaria, la periodista no dejaba de preguntarle si era cierto o no lo que dijo su expareja, pues más allá de su vida privada, lo que ellos querían exponer era a un posible agresor de mujeres. Sin embargo, Ducelia precisó que ella no iba a responder si era verdad o no, por lo que pidió no preguntarle más sobre este tema.

SEGUIR LEYENDO