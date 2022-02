Magaly Medina le pregunta a Ducelia Echevarría si fue agredida y ella dice: “No me da la gana de responderte”

Magaly Medina y Ducelia Echevarría tuvieron fuerte discusión. (Foto: Instagram)

Magaly Tv: La firme presentó un informe en que se podía observar a Ducelia Echevarría llorando desconsoladamente mientras su pareja la abrazaba. De inmediato, las interrogantes del motivo de su llanto comenzaron a circular en las redes sociales, al punto que su expareja Domingo Salas salió a decir que había sido agredida por su actual enamorado.

Tras esta revelación, la chica reality decidió salió al frente y en un primer momento señaló en su cuenta de Instagram que lo dicho por su ex era totalmente falso, pues ella no había sido maltratada por nadie. Asimismo, se comunicó con el programa de Magaly Medina para pronunciarse sobre este hecho.

“Yo en ningún momento he llamado a mi expareja y le he dado alguna explicación, yo no sé porqué motivo el señor Domingo Salas salió a hablar todo eso, será para llamar cámaras, que es lo que siempre quería y siempre anhelaba ”, precisó.

Sin embargo, Magaly Medina no se quedó contenta con esta respuesta y le preguntó los motivos de su llanto de esa noche a las afueras de una discoteca. “¿Por qué llorabas desconsoladamente esa noche?”.

Lejos de responder y aclarar el tema, Ducelia Echevarría señaló que ella no iba a dar explicaciones acerca de su vida privada. “ Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada. Yo estoy saliendo a desmentir ese audio porque en ningún momento hubo una agresión física ni nada por el estilo”, indicó.

NO TIENE PAREJA

De otro lado, la integrante de Esto es Guerra aseguró que ella siempre ha mantenido en privado su vida íntima, por lo que no desea hablar acerca del tema, además señaló que ella en este momento no tiene un pareja sentimental, pero sí estaba conociendo a alguien.

“Yo soy una persona que está acostumbrada a tener mi vida privada en cuatro paredes, yo no soy de exponerme. Para aclararte, yo no tengo una pareja, estoy conociendo a una persona, pero no estoy con una pareja actual , puede ser que lo este conociendo un día o dos días, eso no quiere decir que tenga una relación con esa persona”, comentó.

NO HABLÓ SOBRE LA SUPUESTA AGRECIÓN

Ante las respuestas de Ducelia Echevarría, Magaly Medina no dejaba de preguntarle si era cierto o no lo que dijo su expareja, pues más allá de su vida privada, lo que ellos querían exponer era a un posible agresor de mujeres.

“Para qué quieres que yo te afirme algo o te diga lo contrario si luego me vas a exponer como a las mujeres, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, como el caso anterior que acabas de exponer (Esposa de Andy Polo), expones a las mujeres a nivel nacional y las humillas públicamente ”, señaló la modelo.

Pese a la insistencia de la ‘Urraca’, la chica reality precisó que ella no iba a responder si era cierto o no que ella había sido agredida, por lo que pidió no preguntarle más sobre este tema, pues para ella ya estaba cerrado.

“ Yo no te voy a responder, no me da la gana de responderte, es mi vida privada, así como en algún momento te separaste de tu pareja y querías mantener tu vida privada”, sentenció.

Un tenso momento se vivió en el set de Magaly Tv: La firme cuando Ducelia Echevarría se comunicó con la 'Urraca' para pedirle que no hable de su vida privada.

