Esposa de Andy Polo muestra el precario lugar donde vive y Magaly Medina se indigna: “Es inhumano”

La esposa de Andy Polo se encuentra viviendo en la casa de su abuela. (Foto: Captura ATV)

Desde Barrios Altos, Génesis Alarcón se enlazó en vivo con Magaly Medina para seguir contando los duros momentos que pasó al lado de Andy Polo, a quien acusó de haberla maltratado cuando estaban juntos. Fue allí que mostró el lugar donde está viviendo junto a sus hijos.

Tal y como ella misma contó, ahora se encuentra viviendo en la casa de su abuela, ubicada a una cuadra de distancia del hogar de su exsuegra. Su tío le prestó un colchón para que pueda dormir con sus pequeños en la sala; sin embargo, este espacio no es suficiente para ella y sus dos pequeños.

“Es la casa de mi abuelita, en Barrios Altos. Aquí duermo con mis hijos todos los días”, contó la expareja del futbolista mientras mostraba la reducida habitación.

Por otro lado, contó que Andy Polo sabe que ella y sus hijos están viviendo en esas condiciones, pero hasta la fecha no les ha brindado un brazo de ayuda . “No es capaz de preguntar cómo duermen o qué hacen, o preguntarme cómo estoy haciendo con la comida, nada”, indicó.

MAGALY MEDINA CREE QUE ES “INHUMANO”

La conductora de Magaly TV La Firme lamentó que Andy Polo no se preocupe por sus hijos y prefiera hacerse de la vida gorda, ya que no se ha pronunciado desde la denuncia pública de su expareja.

“ Me parece tan inhumano que un hombre que está en la cancha con una camiseta de la selección actúe de esa manera. Entiendo que los jugadores de fútbol no tengan una gran educación, vienen de hogares disociados, pero eso no es pretexto para que un hombre deje de comportarse como hombre”, señaló en un inicio.

Tras ello, exigió a Andy Polo que responda económicamente a sus hijos, sin importar que haya terminado mal su matrimonio con Génesis Alarcón. “Tus hijos son los que merecen un mejor nivel de vida a los que han estado acostumbrados”, sostuvo.

Según Magaly, el jugador de la selección nacional no tendría problemas en darle una mejor calidad de vida gracias a su trabajo como futbolista. Como se sabe, Andy Polo gana mensualmente más de 125 mil soles y como jugador está valorizado en 8 millones de soles.

Esposa de Andy Polo muestra el precario lugar donde vive con sus hijos y Magaly Medina se muestra indignada. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

ABANDONÓ A SU ESPOSA E HIJOS

Según contó Génesis Alarcón, una vez ella regresó a Lima con sus dos hijos se dio con la sorpresa que no podían vivir más en su departamento de Miraflores. Andy Polo había decidido alquilarles otro inmueble, pero lo dejó de pagar y ya está ocupado por otros inquilinos.

Debido a ello, Génesis se fue con sus hijos a la casa de su abuela, ubicada en Barrios Altos, para vivir de la caridad de su familia. Para subsistir, la mujer ha tenido que vender zapatillas y otras cosas personales, ya que el deportista no les ha enviado nada a sus hijos desde hace más de un mes.

Genésis Alarcón le ha entablado una demanda de alimentos al futbolista y espera que ahora sí cumpla con sus obligaciones como padre. Sin embargo, Andy Polo respondió con una carta notarial para advertirle que los trámites deben realizarse en Estados Unidos y no en Perú.

La abogada de Génesis asegura que pedirán ayuda al Ministerio de la Mujer para que se haga justicia. Además, señaló que Polo podría perder la patria potestad de los dos menores.

SEGUIR LEYENDO: