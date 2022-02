Andy Polo fue separado del Portland Timbers y suspendido por la MLS tras acusaciones de violencia familiar

Andy Polo jugó en Universitario de Deportes, Millonarios de Colombia y otros equipos.

Andy Polo empieza a sufrir las consecuencias tras la acusación de su expareja y madres de sus hijos, Génesis Alarcón, por maltrato familiar. Un reciente comunicado del Portland Timbers, su actual club, expresó que el futbolista fue separado del equipo y suspendido por la MLS, todo esto mientras se realice la investigación correspondiente del caso.

El club, subcampeón de la MLS en la última temporada tras derrota ante el New York City, envió un mensaje a toda la prensa deportiva estadounidense para mantener al tanto a los medios y al público en general. En la declaración también comentan que seguirán muy de cerca el caso y tomarán una decisión al término de las indagaciones.

El exfutbolista de Universitario de Deportes y considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana para amistosos internacionales y Eliminatorias Sudamericanas, fue denunciado el pasado 09 de febrero del 2022 por su exposa por violencia familiar. “Me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, contó en la entrevista con Magaly Medina.

,

Comunicado Portland Timbers

AUDIOS DE LOS PRESUNTOS MALTRATOS

Génesis Alarcón contó un episodio de violencia que sufrió de parte de Andy Polo y frente a sus hijos, en mayo de 2021. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”.

Más adelante, difundió audios de este episodio violento, que sucedió en Estados Unidos. Allí se puede escuchar a la pareja discutir, ya que Andy Polo quiere quitarle a la fuerza su celular. De fondo se puede oír a su hijo llorar desconsoladamente.