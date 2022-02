Magaly Medina defiende a reportera que llamó “amante” al bailarín de Melissa Paredes: “Ella usó las palabras correctas”

Magaly Medina también llama amante a bailarín de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Luego que la reportera de Magaly Medina tuviera un fuerte enfrentamiento con Melissa Paredes por defender a Anthony Aranda, la conductora de TV no dudó en respaldarla. Como se recuerda, la periodista le preguntó a la modelo si estaba feliz de haber oficializado a su amante. Estas palabras lograron la total incomodidad de la expareja de Rodrigo Cuba y no dudó en enfrentarse a la mujer de prensa.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en salir en defensa de su reportera e indicó que ella había hecho una pregunta correcta y clara. Además, criticó la reacción de Melissa, indicando que la actriz “siente que le han dado una medalla por sus actos heroicos por contribuir a la cultura del Perú, algo de eso sentirá. Todas las entrevistitas que ha dado le han hecho creer que está en lo correcto”.

Tras difundir el encuentro que tuvo Melissa con la reportera, y la respuesta que dio la modelo, no dudó en expresar lo que pensada.

“Cara de palo tiene, no? Fresca como una lechuga, con ella no es. Cuando le preguntan, se pone todavía majadera, lo que pasa es que a la gente le gusta que le doren la pildora, que le pregunten bonito. ‘¿Ay, Anthony, qué tal cómo está? ¿No te ha acompañado hoy día? (en todo de burla)’. No no, esas preguntas no van”, dijo Magaly Medina.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda tras ser calificado como su amante por reportera de Magaly Medina: “preguntas con cizaña”

“La pregunta correcta le hacen y ella se siente ofendida, dice ¿cómo? ¿por qué me preguntas con cizaña? No es preguntarte con cizaña, lo que hizo ella es oficializar a su amante , ella podrá decir ‘pero ustedes le creen a la otra parte’. Lo único que hizo el Gato Cuba - que era su esposo legalmente-, con quien vivía en la misma casa, es evidenciar que ella le había sido infiel, le había traicionado y le había mentido. Él no sabía nada que su esposo estaba teniendo una aventura con el bailarín , con quien compartía varias horas al día. Gato Cuba no tenía ni idea hasta que salió nuestro ampay, y Melissa nos va a preguntar a nosotros ¿por qué haces (preguntas) eso?”, acotó la conductora, quien señaló que estaba sumamente indignada con la reacción de Melissa Paredes.

Asimismo, pidió que le repitan la parte donde Melissa Paredes se enoja con la reportera de Magaly Medina por llamar “amante” a su bailarín.

“Si me vas a preguntar así no te voy a responder, le dice (Melissa a la reportera). Dice, ¿a ti te consta? Claro, a nosotros nos consta, claro Melissa, yo te respondo por mi reportera, claro que nos consta, porque eso es lo que todos sabíamos” , acotó la comunicadora, resaltando que hizo las cosas al revés, primero salió con el bailarín y después emitió su comunicado anunciando su separación con Rodrigo Cuba.

“Tú hiciste las cosas al revés. Si no te hubiéramos descubierto con tu amigo, de pronto, ustedes se hubieran terminado separando. Nadie lo sabe, y de repente nadie se hubiera enterado. Hubiera terminado El Gran Show y de repente el affaire también habría terminado, suele pasar, eso sucede mucho. Pero ella está tan creída, se ha creído su cuento ella misma, que lo ha asimilado y quien le diga lo contrario está equivocado”, resaltó.

“MI REPORTERA USÓ LAS PALABRAS CORRECTAS”

Finalmente, Magaly Medina señaló que no sabe de qué otra forma podría llamar a Anthony Aranda, dando crédito a su reportera por haberlo llamado “amante” de Melissa Paredes. “Ella usó las palabras correctas”, dijo.

“Para Melissa, ella está en el camino correcto, ella hizo las cosas perfectas, y no tiene empacho en cuadrar a la reportera que le está hablando con las palabras correctas, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, y si Melissa no quiere reconocer que oficializó a su amante hace un tiempo, ¿qué otro nombre le podemos dar? ¿Bailarín, Activador? No, hay que llamar las cosas por su nombre , porque si tú estás en una relación “felizmente casada”, que es lo que tú dices a todos, y de pronto te vemos chapando con el bailarín, ¿qué es so? Ya, por favor. De verdad que Melissa cree que ha anotado un gol o ha anotado un título para Perú”, concluyó la conductora de TV.

SEGUIR LEYENDO: