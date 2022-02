Melissa Paredes asegura que besó por primera vez a Anthony Aranda el día del ampay y no descarta casarse con él

Melissa Paredes dice que besó por primera vez a Anthony Aranda el día del ampay. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes fue abordada por las cámaras de Magaly TV, La Firme y, a diferencia de la vez anterior - cuando enfrentó a una reportera por llamar “amante” a Anthony Aranda, esta vez lució bastante tranquila. Incluso, sorprendió con una confesión. La joven asegura que el día del ampay, Anthony Aranda y ella se dieron su primer beso.

Estas palabras sorprendieron al reportero, quien le preguntó si estaba segura, y ella reafirmó sus palabras. “ Anthony y yo, el primer beso que vieron fue ahí (en el ampay), fue el primer beso” , señaló Melissa Paredes.

“ ¿Estás segura? ¿me lo puedes jurar?“, le preguntó el reportero. “Sí, claro”, respondió Melissa Paredes, muy segura de su respuesta.

NO DESCARTA CASARSE CON ANTHONY ARANDA

En otro momento, no descartó casarse con el bailarín, además de asegurar que aún no hay planes de convivir.

“Vamos a ver, que sea lo que Dios quiera”, señaló la modelo sobre el matrimonio, asegurando que “es un buen hombre”. Mientras que sobre vivir juntos dijo: “No tengo planes de mudarme, estamos tratando de llevar la relación bonita. A pesar de los altibajos, somos dos personas que salimos adelante”.

Melissa Paredes se refirió también sobre lo que hará más adelante si enfrenta una situación similar, enviando una clara indirecta al padre de su hija y exesposo Rodrigo Cuba.

“A la próxima cualquier tema que me pase, voy guardarme y a sacar un comunicado redactado bonito, con letras específicas, todo bonito, para que ustedes me crean”, señaló Melissa Paredes con una gran sonrisa.

LA REACCIÓN DE ANTHONY ARANDA ANTE ORDEN DE MELISSA PAREDES

Melissa Paredes no dudó en pedirle bastante sería a Anthony Aranda al ver que iba a ser abordado por las cámaras de Magaly Medina. Mientras Melissa estaba en su camioneta, el bailarín estaba en su motocicleta, es cuando la pareja fue captada por el reportero, quien primero se dirigió al coreógrafo.

Bastante enérgica, la actriz dijo: “Anto...Anda”. “Ya”, respondió Aranda y arrancó rápidamente.

Luego, mucho más tarnquila, Melissa Paredes concedió la entrevista a Magaly TV, La Firme, donde dio detalles de su romance.

MELISSA PAREDES SE ENFRENTA A REPORTERA DE MAGALY MEDINA

Como se recuerda, en una anterior entrevista, la exconductora de TV se enfrentó a la reportera por llamar “amante” a Anthony Aranda.

“¿Te resbalan las críticas por haber oficializado a tu amante?”. Ante ello Melissa contestó: “Que graciosa como preguntas con cizaña. Si me vas a preguntar así no te voy a responder”.

Rápidamente, la comunicadora continuó diciendo: “Te preguntó con las palabras claras y precisas. Anthony ha sido tu amante y lo has oficializado”. Notándose su incomodidad, Paredes defendió a su nueva pareja.

Por su parte, Magaly Medina respaldó a su reportera, señalando que ella usó las palabras correctas para hacer su pregunta.

“Hay que llamar a las cosas por su nombre, y si Melissa no quiere reconocer que oficializó a su amante hace un tiempo, ¿qué otro nombre le podemos dar? ¿Bailarín, Activador? No, hay que llamar las cosas por su nombre , porque si tú estás en una relación “felizmente casada”, que es lo que tú dices a todos, y de pronto te vemos chapando con el bailarín, ¿qué es so? Ya, por favor. De verdad que Melissa cree que ha anotado un gol o ha anotado un título para Perú”, dijo Magaly Medina en su programa.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda tras ser calificado como su amante por reportera de Magaly Medina: “preguntas con cizaña”

