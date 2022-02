Andrea Luna rompe su silencio tras confesión sobre Pietro Sibille: “Hay cosas que nunca se borran, pero me siento más fuerte” | ENTREVISTA

Andrea Luna también protagonizará la segunda temporada de "Princesas", ahora bajo el nombre "Brujas".

Más fuerte que nunca y con planes de internacionalizarse como actriz, Andrea Luna se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. No solo está a punto de regresar a las tablas con la obra “Bull”, que se estrena este 18 de marzo, sino también que pronto viajará a España para las grabaciones de su próxima película.

Sin embargo, esa fuerza que asegura tiene hoy en día no la ganó de la noche a la mañana, sino de todas las experiencias que, según cuenta, la han dejado marcada hasta la fecha, entre ellas su mediática ruptura con Pietro Sibille.

En entrevista con Infobae, Andrea Luna nos cuenta sobre su retorno a las obras teatrales, sobre el impacto que generó su confesión sobre su expareja, a quien acusó de haberla violentado física y emocionalmente; y sobre las enseñanzas que este episodio le dejó.

En “Bull” interpretas a Isabel, el único personaje femenino que busca destacar en el competitivo mundo corporativo. ¿Cómo te sientes con este papel?

Me siento muy bien regresar al teatro después de dos años, y además en una obra que me llamó mucho la atención al ser la única mujer. Represento a todas esas mujeres que quieren salir adelante en el trabajo, pero son aplastadas o son dejadas de lado por el machismo, por la falta de oportunidades.

¿Sientes que este panorama se repite en el mundo artístico?

Siempre en las obras teatrales hay menos mujeres, casi siempre, o al menos en las que yo he estado. O soy la única mujer o solo hay dos chicas. Normalmente las mujeres tienen menos oportunidades por como están escritos los textos. Pero creo que eso está cambiando, sigue la lucha para que tengamos igualdad en un país como el nuestro. Todavía falta mucho por trabajar.

Durante tu carrera como actriz, ¿has sentido prejuicios por haber iniciado como modelo?

De repente, porque era como “ay, tú eres modelo”, la clásica pues, que piensan que no eres inteligente o no sabes hablar bien. Pero eso es solo desinformación y falta de criterio.

Andrea Luna interpretará a Isabel, quien competirá contra tres ejecutivos de una renombrada compañía caída en crisis para mantener su puesto.

¿Y cómo chica reality? Aunque fue por una temporada corta, estuviste en Titanes y también en Reinas del Show

Ni siquiera me acordaba que estaba en Titanes, pero no me siento una concursante de reality. Sí he estado en El Gran Show participando en dos temporadas porque me gusta el baile. Esas dos temporadas me ayudaron muchísimo, ahora bailo salsa, bachata y no tengo miedo de hacer piruetas. No he sentido prejuicios por ese lado, me gustó.

¿Volverías a participar en un programa de Gisela Valcárcel?

Nunca descarto nada porque no sé más adelante si me provoque. No podría decir que es algo que yo muera… Recibí una llamada a finales del año pasado para participar, pero mi prioridad son las grabaciones de mi novela y mi película, no lo tomé, aparte no me provocaba tanto.

Ya se estrenó “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, película de Yiddá y Julián…

Estoy contenta de que ya se empiecen a estrenar películas que he grabado hace tiempo, más aún en las que he tenido una participación corta y especial, porque de hecho acepté porque quiero mucho a Yiddá y a Julián.

En la cinta aparecen varios destacados actores, pero también algunos tiktokers. ¿Crees que las producciones valoran más la popularidad que el talento?

Creo que muchas ocasiones te llaman por popularidad, no por talento, pero creo que es una decisión muy personal por los productores. Ellos saben que cosa les convienen como empresa. No solo pasa en Perú, sino en todas partes del mundo.

Y hablando de popularidad, tienes más de 700 mil seguidores en Instagram…

Mis seguidores son por mi trabajo, no considero que sea por escándalos ni porque antes modelaba, sino por mi trabajo en las novelas, en el cine y en el teatro.

¿Cómo lidias con los usuarios que suelen criticarte en redes?

Les mando amor, son personas muy tristes y amargadas, muy solas y que solamente quieren mandar odio. Todo eso al final regresa y en cantidades increíbles. Quizás desean algo y no lo tienen; y en vez de trabajarlo solo odian y envidian.

Andrea Luna cuenta con 718 mil seguidores en Instagram y 441 mil en TikTok. (Foto: Instagram)

También has recibido críticas en programas de espectáculo…

Yo a ellos solo les mando amor porque creo que lo necesitan. Sé que viven de eso, en algunos casos me parece triste, pero está bien, yo respeto el trabajo de todos. Si hablan o no, en estos momentos de mi vida no me afecta en nada porque estoy enfocada en mi trabajo.

¿Crees que las mujeres suelen ser más criticadas por la prensa?

Latinoamérica y el Perú son super machistas. Las mujeres siempre se llevan la peor parte. Quisiera que sea por igual, que de repente las culpas sean compartidas, que vean que todos seres humanos y merecemos el mismo respeto.

Recibiste mucho apoyo en redes cuando confesaste todo lo que viviste al lado de Pietro Sibille…

Solo me importa el respaldo de mi familia y amigos cercanos, y de mi trabajo que me han dado todo el apoyo. Pero no me sorprendió de que me apoyen porque sé que hay mucha gente de buen corazón y que se identifica con una situación emocional tan fuerte, como la violencia.

¿Qué clase de comentarios recibiste en aquel entonces?

De mujeres diciéndome “he pasado por lo mismo”, “estoy en eso, ayúdame”, “dame algún consejo”. Me encantaría ayudarlas a todas. Espero que todas las que pasan por eso, logren encontrar la manera de salir… que es lo más jodido, espero que lo tomen como un ejemplo y que les dé fuerza , que es lo que yo quiero demostrarles, que sí se puede y que somos fuertes.

Todo eso sucedió a fines de 2021, ¿cómo te sientes hoy en día?

Hay cosas que nunca se superan, que quedan para siempre, que no se borran. Ahora me siento más fuerte, con mucho más valor, siento que tengo más herramientas, que no me va a volver a pasar lo mismo. Pero por algún motivo quedas rota y eso se trabaja con el tiempo, pero hasta el día que me muera lo recordaré. Qué se puede hacer, son cosas que te marcan en la vida.

¿Volverías a trabajar con Pietro Sibille si se da la oportunidad?

No lo sé, no sabría decirte. Uno definitivamente tiene que trabajar en un ambiente estable y de respeto. Mientras haya eso, se va a poder trabajar y si no es posible, entonces no se puede… en ningún lado de la tierra.

¿Qué le dirías a una joven Andrea Luna?

Que escoja bien, que escoja bien qué camino es el que quiere seguir, que confíe en sus instintos y escuche más a su familia. Que no dude de lo que puede llegar a hacer, que no tenga miedo y que siga adelante.

EL DATO: Andrea Luna, Joaquín Orbegoso, Manuel Gold y Christian Ysla participan en “Bull”, obra de teatro dirigida por Mikhail Page. La corta temporada se dará en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores), del 18 de marzo al 10 de abril del 2022. Entradas en Joinnus.

