Luciana Fuster sobre posible ingreso de Austin Palao y Flavia Laos a Esto es Guerra: “No tengo problema”

Luciana Fuster dejó en claro que no tendría problema si Austin Palao y Flavia Laos ingresan a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

¡No hay problema! Luciana Fuster dejó en claro que no tendría inconveniente en compartir el set de Esto es Guerra con Flavia Laos y Austin Palao. Como sabemos, Johanna San Miguel sorprendió al contar que a la temporada 2022 del reality regresaran competidores que han pasado por el programa durante los últimos 10 años.

A pocos días de comenzar con la competencia, En boca de todos presentó un informe en donde mencionaba quienes serían los posibles regresos, nuevos jales y los que ya no estarían. Entre los personajes mencionados se pudo ver a Flavia Laos y Austin Palao, dejando abierta la posibilidad de poder verlos en EEG.

Es por ello que, las cámaras de América Espectáculos abordaron a la influencer para consultarle al respecto. La chica reality aseguró que no se haría ningún lío si los se vuelven sus compañeros de trabajo.

“Qué problema va haber, por qué habría un problema, yo no tengo problemas con nadie, al menos yo no sé si acá alguien tenga un problema pero normal”, señaló la modelo.

Recordemos que Luciana Fuster es la expareja de Austin Palao, quien actualmente lo están vinculando con Flavia Laos por haber sido captados besándose en la casa de ella. Además, Laos ha confesado en varias entrevistas que el modelo le parece el chico más guapo de la farándula peruana.

Asimismo, fue acusada por la actriz de no tener códigos luego de iniciar un romance con su ex enamorado, Patricio Parodi, pues aseguró que ambas tenían una amistad. A raíz de ello, Luciana no deja de ser criticada en redes sociales.

En otro momento, Luciana Fuster indicó que todavía no le renuevan el contrato, por lo que todavía no ha empezado su rutina de preparación física. “Todavía no me estoy preparando, estoy esperando que me llamen para arrancar con la preparación”.

Luciana Fuster no tiene problemas si Flavia Laos y Austin Palao ingresan a Esto es Guerra

LUCIANA FUSTER NO SE ESCONDE CON PATRICIO PARODI

Luciana Fuster y Patricio Parodi en más de una ocasión han dejado en claro que ellos no van a anunciar de manera oficial cuando formalicen su relación sentimental, pues no desean exponerse ante las cámaras y la opinión pública; sin embargo, señalaron que los van a ver muchas veces juntos.

Pese a las declaraciones de la pareja, el programa Magaly Tv: La firme mostró unas imágenes asegurando que los había ampayado ingresando a una sala de cine, además de captarlos caminando agarrados de la mano y hasta dándose un beso.

Es por este motivo que un usuario de Instagram no dudó en recriminarle a Luciana Fuster por presuntamente ‘esconderse’ del público y no dar a conocer que ese día había salido con Patricio Parodi.

“¿Ampay? ¿Esconderme? ¿Acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público?“, respondió en un primer momento la chica reality, quien señaló que al estar en la calle, no se esconde de nadie.

“Si estoy en la calle es porque no me escondo. Estamos todos locos si creen que porque no subo a mi historia (de Instagram) lo que hago, lo estoy escondiendo. El mundo de cabeza“, añadió.

Luciana Fuster se pronuncia tras ampay. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO LUCIANA SOBRE LOS ‘CÓDIGOS’?

Siguiendo con la secuencia de preguntas, un usuario quiso saber cuál era la opinión de Luciana con respecto a los ‘códigos’. Pese a que podría no haber respondido esta interrogante, la modelo quiso hacerlo, sorprendiendo a más de uno.

“Para mí los códigos son: (1) Respetarse, (2) Respetar a tu pareja cuando estás dentro de una relación, (3) Respetar a tus amigxs de verdad y personas que no te han hecho daño. Y podría seguir, pero eso es básico”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO