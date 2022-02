Luciana Fuster se pronuncia tras ser ‘ampayada’ de la mano con Patricio Parodi: “No me escondo”

Luciana Fuster aclara que no se esconde con Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

Luciana Fuster y Patricio Parodi en más de una ocasión han dejado en claro que ellos no van a anunciar de manera oficial cuando formalicen su relación sentimental, pues no desean exponerse ante las cámaras y la opinión pública; sin embargo, señalaron que los van a ver muchas veces juntos.

Pese a las declaraciones de la pareja, el programa Magaly Tv: La firme mostró unas imágenes asegurando que los había ampayado ingresando a una sala de cine, además de captarlos caminando agarrados de la mano y hasta dándose un beso.

Es por este motivo que un usuario de Instagram no dudó en recriminarle a Luciana Fuster por presuntamente ‘esconderse’ del público y no dar a conocer que ese día había salido con Patricio Parodi.

Al leer este comentario, la modelo enfureció y no dudó en responderle al cibernauta, precisando que ellos en ningún momento se han escondido, pues salieron a un cine ubicado en un centro comercial, el cual es totalmente público.

“ ¿Ampay? ¿Esconderme? ¿Acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público? ”, respondió en un primer momento la chica reality, quien señaló que al estar en la calle, no se esconde de nadie.

Asimismo, Luciana Fuster indicó que no necesariamente todo lo que hace lo va a subir a sus historias de Instagram, por lo que muchos están equivocados si piensan que cuando no lo hace es porque está ocultando algo.

“Si estoy en la calle es porque no me escondo. Estamos todos locos si creen que porque no subo a mi historia (de Instagram) lo que hago, lo estoy escondiendo. El mundo de cabeza ”, añadió.

De otro lado, la modelo aprovechó sus redes sociales para responder las críticas de algunos personas de la farándula, asegurando que pierden su tiempo hablando de ella. “Pierden su tiempo (...) mentes infantiles, necesidad de figurar, envidia”.

Luciana Fuster se pronuncia tras ampay. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO LUCIANA SOBRE LOS ‘CÓDIGOS’?

Siguiendo con la secuencia de preguntas, un usuario quiso saber cuál era la opinión de Luciana con respecto a los ‘códigos’. Pese a que podría no haber respondido esta interrogante, la modelo quiso hacerlo, sorprendiendo a más de uno.

“ Para mí los códigos son: (1) Respetarse, (2) Respetar a tu pareja cuando estás dentro de una relación, (3) Respetar a tus amigxs de verdad y personas que no te han hecho daño. Y podría seguir, pero eso es básico ”, manifestó.

SOBRE LAS INDIRECTAS

Luciana Fuster también se refirió a las indirectas que recibió por parte de las amigas de Flavia Laos, quienes siempre que pueden se refieren a los códigos que existen entre las mujeres.

“ Cuando comprendes que toda la opinión es una visión cargada de la historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión ”, señaló la modelo.

