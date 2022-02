Johanna San Miguel brinda detalles del regreso de Esto es Guerra: “Volverán guerreros antiguos”

Johanna San Miguel aseguró que volverán competidores de años pasados. (Foto: Captura)

Johanna San Miguel volvió a pronunciarse sobre el regreso de Esto es Guerra a la televisión peruana. Como sabemos, hace unos días, la conductora confirmó que el reality de competencia volverá a transmitirse con nuevo guerreros y combatientes.

Esto ocasionaría que, posiblemente, Esto es Habacilar dejaría de emitirse a pocas semanas de su tan esperado regreso. Recordemos que el programa se perfilaba a convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión peruana, sin embargo, con el pasar de los días su rating fue bajando, algo que no le habría gustado para nada a América Televisión.

Es por ello que, la actriz cómica brindó algunos detalles de lo que sería la nueva temporada del reality que estuvo conduciendo con Gian Piero Díaz durante el 2021. Johanna comenzó diciendo que aparte del casting nacional, se presentarán a antiguos competidores.

“En pocos días regresa Esto es Guerra celebrando sus 10 años. Además del casting nacional, van a venir guerreros y combatientes que han pasado durante todos esos 10 años de Esto es Guerra”, dijo minutos antes de terminar con la edición de Esto es Habacilar de este lunes 07 de febrero.

Asimismo, con una sonrisa en el rostro señaló que la producción habría convocado a diferentes personajes que han participado durante la década que cumple Esto es Guerra.

“Si tú pensabas que esos personajes nunca iban a pisar el set, te equivocaste porque los hemos pedido y van a volver. Los nombres que me han dicho me he quedado (sorprendida). Las verdaderas bombas muy pronto en Esto es Guerra”, concluyó.

Cabe resaltar que Esto es Guerra hacía entre 15 a 18 puntos de rating de lunes a viernes, siendo el programa líder en su categoría. Los productores del canal de Pachacamac decidieron darle un descanso al formato y apostar por el regreso de “Habacilar” con nuevo nombre.

Sin embargo, el contenido no ha sido del agrado del público y ha recibido cientos de críticas por parte de usuarios en las redes sociales. Todo parece indicar que el bajo rating y los constantes comentarios negativos harán que vuelva Esto es Guerra.

Hasta el momento aún no se conoce quien sería la dupla de Johanna San Miguel en la conducción del reality de América Televisión. Como sabemos, Gian Piero Díaz dejó el programa y actualmente, comienza la incertidumbre por conocer al nuevo conductor.

¿ROGER DEL ÁGUILA NO QUIERE QUE VUELVA ESTO ES GUERRA?

Cuando Johanna San Miguel anunció por primera vez que Esto es Guerra regresaría a las pantallas de la televisión, Roger del Águila, quien es su compañero en la conducción de Esto es Habacilar, le preguntó si existía la posibilidad de que el programa concurso se extienda un poco más.

“Atención, en pocos días regresa Esto es Guerra por América Televisión y el casting va a ser a nivel nacional costa, sierra y selva“, manifestó la conductora. Al oír esto, su compañero de conducción le preguntó: “¿No podemos extender un poco Esto es Habacilar?” y ella respondió negativamente entre risas.

