Terror en Lima: cuatro delincuentes armados irrumpieron en una iglesia, balearon a un cambista y escaparon con más de USD 15 mil

Cuatro delincuentes armados asaltaron a un cambista dentro de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en el jirón de la Unión del Centro Histórico de Lima, este lunes 22 de junio. Los atacantes dispararon al menos dos veces dentro del templo, hirieron a la víctima en un brazo y huyeron con 52.000 soles en efectivo (unos 15 mil dólares) mientras decenas de fieles rezaban frente al altar. Uno de los implicados fue detenido horas después.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 de la mañana en uno de los corredores peatonales más transitados de la capital peruana, a pocos metros de la Plaza de Armas y de Palacio de Gobierno. La víctima fue identificada como Julio Eduardo de la Cruz Tagle, cambista de 65 años que, según testigos y primeras investigaciones policiales, había retirado minutos antes el dinero de una agencia bancaria cercana. Los delincuentes lo habrían marcado desde ese momento y seguido hasta el interior del templo, donde De la Cruz Tagle acostumbraba rezar.

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Cuando se disponía a abandonar el recinto, dos de los atacantes lo interceptaron. Uno de ellos, identificado como Walter Stward Trujillo Ramírez, de 30 años, le disparó en dos oportunidades. Uno de los proyectiles impactó en uno de sus brazos. Tras herirlo, los asaltantes le arrebataron el morral con los 52.000 soles y emprendieron la fuga. El bolso fue entregado a un cómplice que vestía una polera blanca, registrado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que escapó por el jirón Huancavelica en una motocicleta. Las autoridades estiman que participaron cuatro personas en total.

Una imagen compuesta muestra la detención de un implicado en el asalto a un cambista dentro de una iglesia en el Centro de Lima, y la escena del suceso con presencia policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pánico entre los fieles

El estruendo de los disparos desató el pánico entre los asistentes al templo. “Justo pasaba por aquí; ellos pasaron detrás de mí y, al escuchar los disparos, todos empezamos a correr por el miedo a que nos alcanzara un proyectil”, relató una testigo a TVPerú Noticias. Otra de las personas presentes fue más directa al valorar lo ocurrido: “Entrar dentro de la iglesia y disparar significa que no hay nada, no hay ley, no hay protección para el ciudadano”, declaró a la radio Exitosa.

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De la Cruz Tagle fue evacuado del templo con una herida de bala en una mano y trasladado por personal de Serenazgo al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre su estado de salud.

La Basílica Nuestra Señora de la Merced, construida en 1535, es uno de los templos más antiguos y concurridos del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El jirón de la Unión, donde se ubica, es un corredor peatonal que conecta la Plaza San Martín con la Plaza de Armas y concentra alto flujo de turistas, comercios y actividad económica informal, incluido el mercado de cambio de divisas.

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Criminales desatan balacera en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Centro de Lima. (Foto: Impacto Dominical)

La captura y los objetos abandonados

Tras el asalto, efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron la iglesia y comenzaron a recoger evidencias en el interior: contaron los casquillos de arma de fuego y tomaron declaraciones a los testigos. En el exterior del templo quedaron abandonados un casco de motocicleta, una bolsa de cartón y un teléfono celular de características básicas, elementos que forman parte de la investigación.

Trujillo Ramírez no logró escapar. Al notar que su cómplice no regresaba por él, intentó huir caminando por la avenida Emancipación, donde amenazó con su arma a un miembro del Serenazgo que intentaba interceptarlo y trató de apoderarse de una motocicleta. Un efectivo policial de tránsito lo siguió y alertó a otras unidades; un agente de la División de Emergencias lo redujo tras un forcejeo y le incautó un revólver calibre 38 con municiones. Fue trasladado a la comisaría de Monserrat, donde quedó bajo investigación por robo agravado, tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego.

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Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima registraron tanto la huida como la captura. Los registros fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones.

Criminales desatan balacera dentro de iglesia en el Cercado de Lima. Exitosa

Antecedentes en la misma zona

El ataque no es un hecho aislado. En abril de este año, un cambista fue víctima de un asalto en el mismo jirón de la Unión, aunque en esa oportunidad el desenlace fue mortal. La zona, pese a su carácter turístico e histórico, concentra una actividad informal de cambio de divisas que la convierte en objetivo frecuente de bandas especializadas en el seguimiento y robo a personas que retiran dinero en efectivo.

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La Séptima Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima anunció que realiza diligencias urgentes por el caso. La Policía Nacional continúa con la búsqueda de los otros tres integrantes de la banda que lograron escapar con el dinero.