Segunda ballena varada en Perú en lo que va del mes: hallan ejemplar en playas de Asia

Una segunda ballena apareció varada en Cañete. El último domingo, bañistas y pescadores hallaron el cuerpo del cetáceo en las arenas de las playas del distrito de Asia, y el caso activó coordinaciones entre autoridades para definir su manejo.
Según informó RPP Noticias, el varamiento se registró el domingo 21 de junio y un equipo de especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) inició diligencias para investigar el hallazgo y establecer qué acciones se tomarán con el animal.
El animal permanece tendido sobre la arena, donde este lunes se registró la llegada de curiosos que acudieron a observar la escena. Según las primeras observaciones, se trata de una ballena de aproximadamente seis metros de longitud, de color gris con manchas blancas en la zona ventral. El área fue acordonada y resguardada por efectivos de la Policía Nacional mientras se esperaba la llegada de los equipos especializados.
PUBLICIDAD
Ballena de seis metros aparece varada en el distrito de Asia
De acuerdo con el reporte de RPP Noticias, el mamífero marino medía aproximadamente seis metros y presentaba color gris con manchas blancas en la región ventral. El caso quedó bajo la atención de Imarpe, institución encargada de las diligencias relacionadas con el cetáceo y de determinar el procedimiento que seguirá para el manejo del cuerpo.
En la zona, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) custodiaban el área donde se encontraba el animal, en un esfuerzo por mantener el orden ante la presencia de visitantes y evitar incidentes alrededor del cadáver.
Además de Imarpe, otras entidades se sumarían, según el medio radial, a las acciones en playa. Entre ellas figuraban el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que participarían en la evaluación y en la definición coordinada de las medidas a seguir.
PUBLICIDAD
Es la segunda ballena varada en el mes: la anterior fue hallada el 3 de junio
El varamiento reportado en Asia fue el segundo registrado en lo que iba del mes. El antecedente inmediato ocurrió el 3 de junio en Tumbes, donde se halló el cuerpo inerte de una ballena en una playa del distrito de La Cruz, en el sector Playa del Barrio El 19, dentro de la franja intermareal.
En esa ocasión, Imarpe informó que el ejemplar correspondía a una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) macho y que se encontraba en avanzado estado de descomposición, con desprendimiento extensivo de la epidermis en gran parte de la superficie corporal, condición que limitó la evaluación a aspectos externos.
PUBLICIDAD
La inspección inicial, según el reporte institucional, no encontró señales de enmallamiento ni indicios compatibles con choques con embarcaciones. Los especialistas también observaron la presencia de organismos invertebrados adheridos a distintas regiones del cuerpo, conocidos como cirrípedos, un hallazgo que consideraron consistente con la biología de la especie.
Tras esa intervención, Imarpe comunicó el evento a la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de La Cruz para que adopte las acciones correspondientes a la disposición final del ejemplar, conforme a la normativa vigente, y remarcó que continúa atendiendo reportes de varamientos de cetáceos a nivel nacional.
Perú es el único país de la región sin norma para proteger a las ballenas
Los varamientos ocurren a pocas semanas del inicio de la temporada de avistamiento de ballenas en el litoral peruano, una actividad que cada año atrae a miles de turistas, especialmente en regiones como Piura y Tumbes. Sin embargo, el país enfrenta una situación particular: es el único de América Latina que aún no cuenta con una ley específica que regule esta actividad.
PUBLICIDAD
Actualmente, el Congreso debate el Proyecto de Ley 14468/2025-CR, que busca establecer normas para el avistamiento responsable, incluyendo distancias mínimas de aproximación, obligaciones para operadores turísticos y sanciones ante prácticas que puedan afectar a los cetáceos. La ausencia de una regulación integral ha sido cuestionada por especialistas, quienes advierten que existen actividades desordenadas que podrían poner en riesgo tanto a los animales como a los turistas.
Cada año, las ballenas cumplen un rol clave en el ecosistema marino peruano: se alimentan, se reproducen y contribuyen al equilibrio del océano mediante procesos como la fertilización marina y la captura de carbono. No obstante, también se han reportado incidentes como acercamientos excesivos de embarcaciones, nados no autorizados y uso de motos acuáticas en zonas de tránsito de cetáceos.
PUBLICIDAD
Especialistas advierten que estas prácticas pueden generar estrés en los animales, alterar sus patrones de comportamiento e incluso afectar la supervivencia de crías. Además, el riesgo de accidentes en el mar aumenta cuando embarcaciones pequeñas se aproximan a ejemplares de gran tamaño.
La regulación del avistamiento de ballenas se presenta como una urgencia pendiente en el país, en un momento en que el turismo de naturaleza crece y la conservación marina adquiere mayor relevancia.
Más Noticias
Así será la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de diputados en el nuevo Congreso bicameral
Cada cámara en el Parlamento debe organizar su propia junta preparatoria antes de asumir funciones, afirmó la senadora electa Mirtha Vásquez
Noruega vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026
Los escandinavos llegan a este duelo con la misión de asegurar de una vez su pase a la segunda ronda mundialista. Por su parte, los ‘leones de la Teranga’ quieren sacudirse del mal debut ante Francia para seguir con vida en el torneo
Universitario quiere dar el golpe en el mercado y busca fichar a Edwin Cardona tras negativa de Matheus Uribe: “Hay la disposición”
La directiva de la ‘U’ tiene en sus planes al talentoso volante colombiano luego del rechazo de su compatriota, aunque compite con Atlético Nacional, su actual club
Perú tiene en el Nevado Coropuna una de las capas de permafrost más grandes del mundo
El hallazgo en el volcán más alto del Perú revela una reserva subterránea de suelo congelado con un volumen de hielo mayor al previsto, en un contexto de retroceso acelerado de glaciares andinos
Precio del dólar ahora sube en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD