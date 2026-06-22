Esto es lo que tendrías hoy si hubieses invertido USD 1000 en Southern Copper hace una década

Foto de archivo. Una vista general de la mina de cobre Quellaveco de Anglo American en Perú, obtenida por Reuters el 26 de abril de 2024. Anglo American/Handout vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

El valor de una inversión de USD 1.000 en acciones de Southern Copper Corporation hace diez años alcanzó más de 7.300 dólares al 22 de junio de 2026, según estimaciones de Yahoo Finance, portal financiero. Este rendimiento, que excluye dividendos e incluye solo la apreciación del precio, representa una ganancia del 633% en una década, superando el desempeño del S&P 500 y del oro en el mismo período.

De acuerdo con información informada por Yahoo Finance, Southern Copper Corporation (SCCO) mantiene operaciones de minería, exploración, fundición y refinación de cobre y otros minerales en Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile y Ecuador. La compañía, con sede en Phoenix, Estados Unidos, posee las mayores reservas de cobre del sector y administra activos en países considerados como grado de inversión, principalmente en México y Perú.

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FOTO DE ARCHIVO: Un camión automatizado se ve en la mina de cobre Quellaveco de Anglo American en Perú, obtenida por Reuters el 26 de abril de 2024. Anglo American/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

La estructura operativa de Southern Copper se divide en tres segmentos: operaciones en Perú, minas a cielo abierto en México y minas subterráneas mexicanas. Las actividades en Perú, responsables de cerca del 36% de los ingresos, incluyen los complejos mineros Toquepala y Cuajone, junto con plantas de fundición y refinación, infraestructura ferroviaria e instalaciones portuarias asociadas. El segmento mexicano de minas a cielo abierto, que aporta el 58% de las ventas, abarca los complejos La Caridad y Buenavista, mientras que la unidad IMMSA integra cinco minas subterráneas que producen zinc, plomo, cobre, plata y oro, además de una mina de carbón y varias plantas de procesamiento industrial.

El crecimiento frente a mercados y panorama operativo

La evolución bursátil de SCCO en la última década ha superado ampliamente los resultados de referencias clave: el S&P 500 experimentó un alza del 262%, mientras que el oro registró un avance del 212% en el mismo lapso, según datos de Yahoo Finance. La compañía obtiene aproximadamente el 80% de sus ingresos de la venta de cobre, con el resto repartido entre molibdeno, plata y zinc.

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Todas las unidades operativas de Southern Perú, Toquepala, Cuajone y el complejo metalúrgico en Ilo, obtuvieron las certificaciones The Copper Mark y The Molybdenum Mark. Foto: Southern Perú

El reporte trimestral indica que Southern Copper experimentó una caída del 4% en la producción de cobre durante el primer trimestre de 2026, atribuida a una menor ley de mineral en las operaciones peruanas. Aunque las proyecciones internas anticipan mejoras en la calidad del mineral para el resto del año, la expectativa para el cierre de 2026 apunta a una producción de 915.400 toneladas, un descenso interanual del 5%. También se prevé una reducción en los volúmenes de molibdeno, plata y zinc, aunque la compañía considera que la solidez de los precios de los metales compensaría parcialmente estos descensos.

Perspectivas de inversión y expansión regional

De acuerdo con el medio estadounidense, la demanda global de cobre se mantiene, apoyada por la transición global hacia energías limpias, mientras que el déficit de suministro previsto podría fortalecer los precios. Southern Copper proyecta elevar su producción hasta 1,6 millones de toneladas en la próxima década, respaldada por inversiones superiores a USD 20.500 millones en proyectos ubicados en Perú y México.

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Al ser una región minera, el cobre es de los principales productos exportados de Arequipa. Foto: difusión

El valor de la acción de SCCO aumentó un 7,38% en las últimas cuatro semanas, según el seguimiento de Yahoo Finance. Ninguna estimación de beneficios para el ejercicio fiscal 2026 se ajustó a la baja en los últimos dos meses, mientras que cuatro analistas revisaron al alza sus proyecciones. Actualmente, la expectativa de consenso apunta a un entorno favorable para la empresa, aunque los costos crecientes de energía y mano de obra podrían presionar los márgenes en el corto plazo.