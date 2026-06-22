Perú

Perú tiene en el Nevado Coropuna una de las capas de permafrost más grandes del mundo

El hallazgo en el volcán más alto del Perú revela una reserva subterránea de suelo congelado con un volumen de hielo mayor al previsto, en un contexto de retroceso acelerado de glaciares andinos

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FILE PHOTO: A view shows the Iver glacier in the Andes mountain range. Rising global temperatures due to climate change have led the glacier to retreat and the permafrost to melt. REUTERS/Ivan Alvarado S/File Photo
FILE PHOTO: A view shows the Iver glacier in the Andes mountain range. Rising global temperatures due to climate change have led the glacier to retreat and the permafrost to melt. REUTERS/Ivan Alvarado S/File Photo

En las alturas del Nevado Coropuna, en el Perú, un equipo internacional de científicos ha descubierto la mayor extensión conocida de permafrost tropical, una capa de suelo permanentemente congelado que podría convertirse en un recurso hídrico para la región. Según informó la publicación científica Science News, este hallazgo surge en un contexto de acelerada pérdida de glaciares andinos.

El geógrafo Ramón Pellitero, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, lideró una expedición que identificó una capa congelada de entre 15 y 20 metros de espesor, ubicada apenas a dos o cuatro metros bajo la superficie del volcán más alto del Perú, a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el reporte, este fenómeno superó las estimaciones iniciales del equipo.

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Primer plano de rocas y vegetación musgosa en tierra húmeda, con charcos de agua y parches de nieve/hielo derritiéndose. Montañas y cielo nublado al fondo.
Una vista de una superficie de montaña en alta latitud revela el deshielo del permafrost, con hielo derritiéndose, charcos de agua y vegetación emergente, mostrando la transformación del paisaje glacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramón Pellitero explicó a Science News que el grupo buscaba determinar cuánta agua helada se conserva en estas zonas y cuál será su evolución hacia finales de siglo, especialmente bajo escenarios de cambio climático. El científico reconoció: “No esperábamos encontrar una capa tan gruesa. El volumen de hielo es muy grande”.

Agua bajo tierra ante el retroceso de los glaciares

Mientras los glaciares de la región se reducen de manera acelerada, el permafrost en el Nevado Coropuna podría convertirse en una fuente de agua para las comunidades locales, que dependen de los deshielos para abastecerse. “Ahora, los recursos hídricos provenientes del permafrost cobran más importancia”, afirmó Pellitero en declaraciones recogidas por Science News.

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Un excursionista con mochila y tablet observa un paisaje montañoso con un glaciar parcialmente derretido, laderas verdes y comunidades junto a cascadas.
Una persona observa un glaciar en retroceso y asentamientos vulnerables, evidenciando el severo impacto del cambio climático en paisajes de alta montaña y la urgente necesidad de adaptación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Stephan Gruber, de la universidad Carleton University en Ottawa, subrayó que la combinación de permafrost y alta montaña sigue siendo poco estudiada, a pesar de los riesgos y conexiones con el ciclo del agua y los ecosistemas. “Es positivo que se realicen estudios en este tipo de ambientes”, sostuvo Gruber, citado por Science News.

Para identificar la presencia de permafrost, el equipo utilizó radar de penetración terrestre y sondeos eléctricos verticales, técnicas que requieren trasladar equipos pesados a zonas de difícil acceso en la montaña. El aislamiento geográfico de la zona, a más de 5.000 metros, ha dificultado los estudios previos y explica por qué esta reserva subterránea permaneció oculta hasta ahora.

Vista de un paisaje montañoso con extensas zonas de nieve y hielo derritiéndose, formando riachuelos y charcos que atraviesan áreas de tierra y vegetación.
Una superficie de montaña en alta latitud muestra el deshielo del permafrost, con charcos de agua y vegetación emergente entre el hielo, revelando el suelo expuesto por el retroceso glaciar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno global en los Andes

El permafrost tropical no es exclusivo de los Andes peruanos: existen formaciones similares en el Kilimanjaro (Tanzania) y el volcán Mauna Kea (Hawái), aunque ninguna alcanza la escala documentada en el Nevado Coropuna. Según el estudio citado por Science News, en Mauna Kea la superficie congelada se redujo de 600 a 200 metros cuadrados en solo cuatro décadas, lo que resalta la vulnerabilidad de estos sistemas ante el calentamiento global.

La investigación continúa en la región andina. El equipo de Pellitero planea emplear tomografía de resistividad eléctrica para mapear con mayor precisión la extensión total del permafrost, que podría replicarse en otras cumbres a altitudes equivalentes. “Si hay permafrost a esta altitud, es probable que exista en otras zonas similares”, anticipó Ramón Pellitero.

Vista aérea de una cordillera con picos nevados, múltiples glaciares blancos descendiendo y numerosas lagunas de color azul turquesa en valles rocosos.
Una vista aérea muestra una majestuosa cordillera con múltiples glaciares fragmentados y lagunas turquesas formadas por el deshielo, evidenciando un profundo contraste entre hielo, roca y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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