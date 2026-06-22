Perú tiene en el Nevado Coropuna una de las capas de permafrost más grandes del mundo

En las alturas del Nevado Coropuna, en el Perú, un equipo internacional de científicos ha descubierto la mayor extensión conocida de permafrost tropical, una capa de suelo permanentemente congelado que podría convertirse en un recurso hídrico para la región. Según informó la publicación científica Science News, este hallazgo surge en un contexto de acelerada pérdida de glaciares andinos.
El geógrafo Ramón Pellitero, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, lideró una expedición que identificó una capa congelada de entre 15 y 20 metros de espesor, ubicada apenas a dos o cuatro metros bajo la superficie del volcán más alto del Perú, a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con el reporte, este fenómeno superó las estimaciones iniciales del equipo.
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Ramón Pellitero explicó a Science News que el grupo buscaba determinar cuánta agua helada se conserva en estas zonas y cuál será su evolución hacia finales de siglo, especialmente bajo escenarios de cambio climático. El científico reconoció: “No esperábamos encontrar una capa tan gruesa. El volumen de hielo es muy grande”.
Agua bajo tierra ante el retroceso de los glaciares
Mientras los glaciares de la región se reducen de manera acelerada, el permafrost en el Nevado Coropuna podría convertirse en una fuente de agua para las comunidades locales, que dependen de los deshielos para abastecerse. “Ahora, los recursos hídricos provenientes del permafrost cobran más importancia”, afirmó Pellitero en declaraciones recogidas por Science News.
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El investigador Stephan Gruber, de la universidad Carleton University en Ottawa, subrayó que la combinación de permafrost y alta montaña sigue siendo poco estudiada, a pesar de los riesgos y conexiones con el ciclo del agua y los ecosistemas. “Es positivo que se realicen estudios en este tipo de ambientes”, sostuvo Gruber, citado por Science News.
Para identificar la presencia de permafrost, el equipo utilizó radar de penetración terrestre y sondeos eléctricos verticales, técnicas que requieren trasladar equipos pesados a zonas de difícil acceso en la montaña. El aislamiento geográfico de la zona, a más de 5.000 metros, ha dificultado los estudios previos y explica por qué esta reserva subterránea permaneció oculta hasta ahora.
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El fenómeno global en los Andes
El permafrost tropical no es exclusivo de los Andes peruanos: existen formaciones similares en el Kilimanjaro (Tanzania) y el volcán Mauna Kea (Hawái), aunque ninguna alcanza la escala documentada en el Nevado Coropuna. Según el estudio citado por Science News, en Mauna Kea la superficie congelada se redujo de 600 a 200 metros cuadrados en solo cuatro décadas, lo que resalta la vulnerabilidad de estos sistemas ante el calentamiento global.
La investigación continúa en la región andina. El equipo de Pellitero planea emplear tomografía de resistividad eléctrica para mapear con mayor precisión la extensión total del permafrost, que podría replicarse en otras cumbres a altitudes equivalentes. “Si hay permafrost a esta altitud, es probable que exista en otras zonas similares”, anticipó Ramón Pellitero.
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