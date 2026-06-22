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Paolo Fuentes pone rumbo a Costa Rica: fichó por el Inter San Carlos, recién ascendido a la Liga Promerica

El defensor peruano, de 30 años, priorizó la propuesta del novel club centroamericano por encimas de otras ofertas de la Liga 1. Su idea siempre fue emigrar y ahora dará inicio a su propia historia en Costa Rica

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Paolo Fuentes se ha ligado al Inter San Carlos. - Crédito: Kevin Jiménez
Paolo Fuentes se ha ligado al Inter San Carlos. - Crédito: Kevin Jiménez

Paolo Fuentes sigue dándole prioridad al exterior. Aunque hubo una breve interrupción a ese anhelo al estacionarse en el Juan Pablo II College iniciando el 2026, el último semestre del año se presentará como el mejor de su carrera al haberse ligado al Inter de San Carlos de la Liga Promerica (CRC).

Uno de los últimos flecos del club del norte de Costa Rica, que recientemente se hizo de un cupo para instalarse en la máxima categoría, ha sido atado con la llegada de Fuentes, quien tiene toda la intención de erigirse como titular en el aparato defensivo del entrenador Douglas Sequeira.

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Hace más de un lustro, Paolo Fuentes llegó a ser convocado por la selección peruana. - Crédito: FPF
Hace más de un lustro, Paolo Fuentes llegó a ser convocado por la selección peruana. - Crédito: FPF

El cuerpo técnico del Inter de San Carlos priorizó la incorporación de un zaguero recio, fuerte y seguro para reforzar su plantel. Y si era extranjero, mucho mejor. De ahí que surgiera la opción del peruano, quien cumplió con los requisitos y finalmente firmó su contrato por un año.

La idea del DT Sequeira es que Paolo sea la referencia en la última línea del equipo por su calidad de foráneo y que su desempeño sea tan sobresaliente, a lo largo de las jornadas, que sirva de aprendizaje para aquellos centrales costarricenses que se ubiquen a su alrededor.

De la frustración a la felicidad

Iniciando la temporada, Paolo Fuentes recibió una de las mejores noticias de su vida: a sus 30 años, y tras una trayectoria que abarca solo pasos en el fútbol peruano, contó con su primera propuesta para emigrar. El Racing de Córdoba, del ascenso argentino, presentó una oferta, la misma avanzó y devino en un fichaje.

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Sin embargo, la contratación se vino abajo a los pocos días de la firma de Fuentes, porque sobre la institución pesaba una sanción por deudas económicas, lo que hacía inviable inscribir futbolistas en la Primera B. Ese suceso afectó demasiado al peruano.

Paolo Fuentes alistó las maletas para viajar a Córdoba y sumarse a las filas de Racing de la segunda división de Argentina.
Paolo Fuentes alistó las maletas para viajar a Córdoba y sumarse a las filas de Racing de la segunda división de Argentina.

A pesar de esa incomodidad evidentes, Paolo Fuentes no se quedó con los brazos cruzados y se movió inmediatamente, junto con su entorno empresarial, para hallar un nuevo destino que le garantizase titularidad y visibilidad. Así pues, el Juan Pablo II College le abrió las puertas para el Apertura 2026.

Tras disputar 14 partidos de la Liga 1 2026, totalizando 3 goles y 1 asistencia, el ‘Gladiador’ dio por finalizada su breve, pero enriquecedora etapa en Chongoyape para enrumbar hacia un desafío internacional, uno que tanto deseaba con todas sus fuerzas, con el modesto Inter de San Carlos.

El inicio en la élite costarricense

Inter San Carlos obtuvo su ascenso a la Liga Promerica tras coronarse campeón tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura del campeonato de ascenso. Con este logro, se convierte en el equipo número 52 en alcanzar la máxima categoría del fútbol costarricense.

Luego de asegurar su lugar en la Primera División, la directiva del club decidió reorganizar el plantel. Ocho jugadores finalizaron su vínculo con el equipo, entre ellos el exmundialista Ian Smith.

En materia de refuerzos, el club confirmó la incorporación del peruano Paolo Fuentes para afrontar la nueva temporada en primera división.

Además, la dirigencia de Inter San Carlos estudia la posibilidad de sumar a dos futbolistas costarricenses de trayectoria internacional: Joel Campbell y Yeltsin Tejeda, ambos con experiencia en mundiales.

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