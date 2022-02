Padre de Rodrigo Cuba dedica contundente mensaje a ¿Melissa Paredes?: “La mujer sabia edifica su casa, la necia la derriba”

Jorge Cuba hizo una polémica publicación contra ¿Melissa Paredes?. (Foto: Instagram)

Es sabido que Jorge Cuba nunca aprobó la relación de su hijo Rodrigo Cuba con Melissa Paredes, incluso, en más de una oportunidad ha expresado el mal concepto que tiene de ella. Es por ello que tras publicar un mensaje en su historia de Instagram, es lógico pensar que va dirigido a la madre de su nieta, sin embargo, el exfuncionario no etiquetó a nadie.

El abogado compartió un proverbio en su red social, donde todo haría pensar que es un mensaje para Melissa Paredes, quien se divorcio de su hijo tras ser captada besando al bailarín Anthony Aranda, con quien hoy en día tiene una relación amorosa.

“La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba”, escribió Jorge Cuba. Este mensaje no tardó en lograr la reacción de sus seguidores. Incluso de la propia Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba. La joven puso un like en este post, en señal de aprobación.

Como se sabe, Jorge Cuba tiene una excelente relación con Ale Venturo, quien incluso lo llama tío.

En una reciente entrevista, Ale señaló que Rodrigo le presentó a toda su familia, con lo que tiene muy buena comunicación. Mientras que la madre del futbolista le dio confianza, Don Cuba “es demasiado chévere” con ella.

Incluso, el letrado publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde se luce cargando a la hija de la rubia. “¿Díganme si ARIA no es una bebe hermosa?”, escribió Cuba.

Mientras Venturo respondió: “Mi bebe, gracias tío por querer mucho a mi Ari”, ajuntando un corazón.

ALE VENTURO LLAMA TÍOS A LOS PADRES DE JORGE CUBA

Ale Venturo reveló en una entrevista para Estás en todas, el primer encuentro que tuvo con la madre de Rodrigo Cuba y su suegro Jorge Cuba, quien ha sido el mayor apoyo del futbolista durante su sonado divorcio con Melissa Paredes.

“Me moría de la vergüenza. Él estaba con su mamá en el Jockey haciendo unas compras navideñas y me dijo ‘te voy a recoger con mi mamá’. Y yo estaba color tomate, se me reventaban las venas del roche”, le contó a Natalie Vértiz en exclusiva.

En el programa, Ale Venturo confesó que no fue solamente su suegra a recogerla, sino también la tía de Rodrigo Cuba y más integrantes de la familia. Al ver que estaba siendo presentada oficialmente, se armó de valor para dejar al lado los nervios y causar una buena impresión.

“Dije que es ahora o nunca, y entré al carro. Su mamá me inspiró mucha confianza, súper linda, amorosa. Mi tío Jorge (papá de Rodrigo) es demasiado chévere. Su hermano también súper cool. Rodrigo como yo somos muy familiares, no es que salgamos tanto”, indicó.

En otro momento señaló: “Mis tíos (papás de Rodrigo) son lo máximo. Ya tuvimos la oportunidad de juntar las dos familias y se llevan como compadres y comadres”.

Ale Venturo cuenta cómo conoció por primera vez a sus suegros. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

