Perú

Roberto Sánchez se niega a reconocer virtual derrota ante Keiko Fujimori: “Hay un tramo que falta, hay que esperar”

El candidato de Juntos por el Perú insistió en que aún no está definido el resultado y reiteró acciones legales para impugnar votos del exterior, donde su rival mantiene ventaja

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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó este lunes admitir su virtual derrota ante la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando el escrutinio alcanza el 99,702 % y la diferencia de votos favorece a su adversaria.

“Todavía hay todo un tramo que falta. Hay que esperar eso, no hay que desesperarse”, declaró a los periodistas al ser consultado por el conteo oficial, que le asigna el 49,890 % de los respaldos, frente al 50,110 % obtenido por Fujimori, lo que representa una diferencia de 40.466 votos.

Sánchez reiteró seguidamente que su equipo jurídico prepara una solicitud de nulidad sobre los votos emitidos en el extranjero, donde la candidata de Fuerza Popular muestra una ventaja amplia.

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“Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos y horas se va a presentar el documento y se va a hacer, y se va a poner pues de conocimiento público. Es una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares, expresamente se llama así”, explicó, al precisar que esta estrategia representa el último recurso de su agrupación.

Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal
Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal

El candidato también confirmó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja ante el Congreso por presuntas irregularidades y señaló que corresponde que el trámite continúe en esa instancia. “No la he presentado yo, pero son instancias diversas y hay diferentes documentos. Vamos a esperar”, indicó.

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Afirmó que el proceso electoral en el extranjero “ha tenido problemas” incluso desde la primera vuelta, y que “solo se logró subir los datos en un 50%”, por lo que no descartó acudir a instancias internacionales “como corresponde” y “en los estándares de la ley”.

Consultado sobre el resultado electoral en Colombia que le da la victoria presidencial al derechista Abelardo de la Espriella, y la posibilidad de una tendencia regional, Sánchez expresó que “hay muchas casualidades, coincidencias (...) y un patrón que viene operando”, tras lo cual instó a abrir “debate público en base evidentemente a la prerrogativa de ley”.

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