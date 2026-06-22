Roberto Sánchez se niega a reconocer virtual derrota ante Keiko Fujimori: “Hay un tramo que falta, hay que esperar”

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó este lunes admitir su virtual derrota ante la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando el escrutinio alcanza el 99,702 % y la diferencia de votos favorece a su adversaria.
“Todavía hay todo un tramo que falta. Hay que esperar eso, no hay que desesperarse”, declaró a los periodistas al ser consultado por el conteo oficial, que le asigna el 49,890 % de los respaldos, frente al 50,110 % obtenido por Fujimori, lo que representa una diferencia de 40.466 votos.
Sánchez reiteró seguidamente que su equipo jurídico prepara una solicitud de nulidad sobre los votos emitidos en el extranjero, donde la candidata de Fuerza Popular muestra una ventaja amplia.
PUBLICIDAD
“Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos y horas se va a presentar el documento y se va a hacer, y se va a poner pues de conocimiento público. Es una solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares, expresamente se llama así”, explicó, al precisar que esta estrategia representa el último recurso de su agrupación.
El candidato también confirmó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja ante el Congreso por presuntas irregularidades y señaló que corresponde que el trámite continúe en esa instancia. “No la he presentado yo, pero son instancias diversas y hay diferentes documentos. Vamos a esperar”, indicó.
PUBLICIDAD
Afirmó que el proceso electoral en el extranjero “ha tenido problemas” incluso desde la primera vuelta, y que “solo se logró subir los datos en un 50%”, por lo que no descartó acudir a instancias internacionales “como corresponde” y “en los estándares de la ley”.
Consultado sobre el resultado electoral en Colombia que le da la victoria presidencial al derechista Abelardo de la Espriella, y la posibilidad de una tendencia regional, Sánchez expresó que “hay muchas casualidades, coincidencias (...) y un patrón que viene operando”, tras lo cual instó a abrir “debate público en base evidentemente a la prerrogativa de ley”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Así será la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de diputados en el nuevo Congreso bicameral
Cada cámara en el Parlamento debe organizar su propia junta preparatoria antes de asumir funciones, afirmó la senadora electa Mirtha Vásquez
Noruega vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026
Los escandinavos llegan a este duelo con la misión de asegurar de una vez su pase a la segunda ronda mundialista. Por su parte, los ‘leones de la Teranga’ quieren sacudirse del mal debut ante Francia para seguir con vida en el torneo
Universitario quiere dar el golpe en el mercado y busca fichar a Edwin Cardona tras negativa de Matheus Uribe: “Hay la disposición”
La directiva de la ‘U’ tiene en sus planes al talentoso volante colombiano luego del rechazo de su compatriota, aunque compite con Atlético Nacional, su actual club
Segunda ballena varada en Perú en lo que va del mes: hallan ejemplar en playas de Asia
Especialistas del Imarpe iniciarán la evaluación del cetáceo varado en Asia para determinar las causas del hallazgo y su manejo
Perú tiene en el Nevado Coropuna una de las capas de permafrost más grandes del mundo
El hallazgo en el volcán más alto del Perú revela una reserva subterránea de suelo congelado con un volumen de hielo mayor al previsto, en un contexto de retroceso acelerado de glaciares andinos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD