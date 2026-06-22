Poly Ávila revela la pérdida de su bebé en el Día del padre: “vamos a tener nuestra revancha”

La actriz Poly Ávila, en una composición de dos imágenes, se muestra sonriendo junto a su pareja al comunicar la pérdida de su bebé en el Día del Padre.

La modelo argentina Poly Ávila eligió el Día del Padre para compartir con sus seguidores la noticia de la pérdida de su embarazo, un anuncio que generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre quienes la recuerdan por su paso por el programa de competencia ‘Combate’. La influencer utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje extenso y sincero en el que relató el impacto emocional que vive junto a su pareja, el músico Simón.

En su mensaje, Ávila describió la profundidad del dolor que atraviesa. “Perder un bebé no es solo perder un embarazo, es perder ilusiones, sorpresas, alegrías. Es ganar miedos, ansiedades, tristezas”, expresó la modelo, marcando el tono de una confesión que rápidamente encontró eco entre sus seguidores.

La exchica reality explicó que el duelo la llevó a sentir una sensibilidad extrema, al punto de no saber cómo acompañar a su pareja en una fecha tan significativa. La publicación incluyó un recuerdo sobre el momento en que se enteró de su embarazo y la reacción que tuvo con su pareja.

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La imagen de un test de embarazo ilustra el anuncio de Poly Ávila sobre la pérdida de su bebé, revelado en el Día del Padre.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, le dije a Simón, en broma: ‘Ahora sí te voy a comprar un regalo’. Iba a ser papá, conmigo. Estas semanas me pregunté si iba a poder decirle ‘feliz día’”. El testimonio de Ávila puso en palabras una experiencia que muchas veces se atraviesa en silencio y que afecta tanto a la mujer como a su entorno más cercano.

A pesar del difícil momento, la modelo transmitió un mensaje de esperanza y confianza en el futuro. “Ya vamos a tener nuestra revancha. Mientras tanto, estoy segura de que nuestra bebé hubiese sido muy afortunada de tenerte como papá”, expresó en su mensaje, que rápidamente se viralizó. La reacción de sus seguidores no tardó en llegar y se multiplicaron los mensajes de apoyo, contención y empatía, valorando la sinceridad con la que la modelo decidió hablar del tema.

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Diversas figuras públicas y usuarios anónimos compartieron relatos personales en respuesta a la publicación, generando así un espacio de conversación sobre el duelo gestacional y la importancia del acompañamiento emocional. El testimonio de Ávila ayudó a visibilizar una problemática que suele permanecer en el ámbito privado y motivó a otras personas a compartir sus propias historias.

Poly Ávila, su pareja y una niña sonríen mientras se abrazan en un entorno natural con montañas rocosas, ilustrando un momento familiar al aire libre.

Poly Ávila había dado adelantado la noticia en su cumpleaños

El 1 de junio, durante su cumpleaños número 35, Poly Ávila había dejado entrever el complejo momento que atravesaba. En sus historias de Instagram, la modelo compartió una fotografía en la que aparece junto a su pareja y escribió una frase que reflejó el proceso de duelo que vivía: “Festejando con un sabor amargo. Duelando una pequeña sonrisita que no fue. Pero estuvo... unos meses, un ratito, y me hizo soñar”.

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La publicación, acompañada de una imagen sencilla en casa, llamó la atención de muchos seguidores, quienes rápidamente sumaron mensajes de apoyo y comprensión. Las palabras de Ávila pusieron sobre la mesa la necesidad de hablar de la salud mental y el acompañamiento tras la pérdida de un embarazo, un tema que suele quedar relegado a la intimidad.

La imagen muestra a un hombre sosteniendo una galleta mientras comparte un mensaje personal en redes sociales sobre la pérdida del bebé de Poly Ávila.

Durante las semanas previas, la modelo no había compartido detalles específicos sobre la situación, pero sus publicaciones y gestos en redes sociales dejaban entrever que atravesaba una etapa difícil. Su testimonio público se transformó en un punto de encuentro para otras personas que viven experiencias similares y buscan contención.

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El caso de Poly Ávila evidenció cómo las redes sociales pueden convertirse en un canal para visibilizar historias personales, generar empatía y abrir espacios de diálogo sobre temas sensibles. La reacción que generó su mensaje demostró la importancia de compartir estos procesos y de acompañar desde la palabra y la presencia a quienes atraviesan situaciones de pérdida.