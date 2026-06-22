Alarma en el litoral peruano: Gaviotas, pelícanos y otras aves marinas agonizan en las playas de Tumbes y Lima

Un reportero informa desde la playa Makaha en Miraflores, donde gaviotas, pelícanos y otras aves marinas están apareciendo muertas o moribundas debido al Fenómeno del Niño, que provoca la escasez de su alimento. Exitosa

La aparición de aves marinas debilitadas y muertas en distintos puntos del litoral limeño mantiene en alerta a vecinos, deportistas y autoridades. En la playa Makaha, ubicada en el distrito de Miraflores, bañistas y surfistas reportaron durante los últimos días la presencia de gaviotas, pelícanos y zarcillos que permanecen inmóviles cerca de la orilla o atrapados entre las rocas, con evidentes signos de agotamiento y desnutrición.

La situación también coincide con reportes registrados en otras zonas de la costa peruana, donde especies marinas presentan dificultades para encontrar alimento. Ante este escenario, organismos especializados iniciaron evaluaciones para determinar las causas exactas del fenómeno y establecer el impacto sobre la fauna silvestre.

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Uno de los principales reportes provino de Sebastián Plaza López, surfista y vecino de Miraflores, quien aseguró que durante la última semana participó en el rescate de varias gaviotas atrapadas entre las rocas de la playa Makaha.

Según explicó, muchas aves permanecen cerca de la orilla sin capacidad para desplazarse por sus propios medios. “Toda esta semana hemos estado con las gaviotas, hemos estado ayudándolas. Las pobrecitas, algunas ni tienen fuerza para salir del mar y las olas en la orilla se quedan atascadas entre las rocas y se revuelcan, no pueden respirar”, señaló.

El deportista indicó que el problema también afecta a ejemplares jóvenes. “La verdad, yo solamente esta semana he rescatado alrededor de ocho gaviotitas que han estado atrapadas en las rocas. O sea, están muriendo desde bien chiquitas, desde bien jóvenes”, manifestó.

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De acuerdo con su testimonio, los casos observados se repiten a lo largo de varios días, lo que incrementa la preocupación entre quienes practican actividades deportivas en la zona.

Autoridades realizan inspecciones en el litoral miraflorino

Aves marinas debilitadas y muertas aparecen en la playa Makaha de Miraflores y otros puntos del litoral peruano. Composición: Infobae

La Municipalidad de Miraflores informó sobre el hallazgo de más de una decena de aves marinas sin vida y otras en estado agónico a lo largo de las playas del distrito.

Frente a esta situación, personal municipal coordinó acciones con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, conocido como Serfor, y con la Policía Ecológica. Las entidades efectuaron inspecciones en el litoral y procedieron a la recolección de muestras biológicas para identificar el origen del problema.

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Las autoridades indicaron que el monitoreo continuará de manera permanente debido a la posibilidad de nuevos hallazgos en diferentes sectores de la Costa Verde. Los resultados de las evaluaciones permitirán establecer si existe un factor ambiental específico detrás de la afectación observada en las aves marinas.

Escasez de alimento figura entre las hipótesis evaluadas

Cientos de piqueros de patas azules, aves normalmente vistas en las Galápagos, están llegando a las costas de Tumbes, Perú, para morir de hambre. El calentamiento del mar, atribuido al Fenómeno El Niño, ha hecho que su alimento se desplace a aguas más profundas, inalcanzables para ellos. Canal N

Entre las explicaciones planteadas por especialistas y ciudadanos figura la alteración de las condiciones marinas que podría reducir la disponibilidad de alimento para diversas especies.

Los testimonios recogidos en la playa señalan que ciertos cambios asociados al calentamiento del océano modificarían la distribución de peces que forman parte de la dieta habitual de estas aves. Como consecuencia, los animales enfrentarían mayores dificultades para alimentarse y recuperar energía.

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Una situación similar también se reportó en la región de Tumbes. En las costas de Zorritos, centenares de piqueros fueron observados en condiciones de extrema debilidad. Los reportes difundidos desde la zona indican que muchas de estas aves permanecen en desembarcaderos y áreas costeras debido a la falta de alimento disponible en las capas superficiales del mar.

Según la información recogida en el lugar, los peces de los que suelen alimentarse estas especies se encontrarían a mayores profundidades por efecto del fenómeno de El Niño, fuera del alcance habitual de las aves durante sus inmersiones.

Recomendaciones para la población ante nuevos hallazgos

La Municipalidad de Miraflores, Serfor y la Policía Ecológica exhortaron a la ciudadanía a no manipular aves debilitadas ni trasladarlas por cuenta propia. Las instituciones señalaron que una intervención inadecuada puede agravar el estado de los animales.

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Asimismo, recomendaron comunicar de inmediato cualquier hallazgo a las autoridades competentes para que personal especializado evalúe cada caso. También solicitaron evitar que mascotas entren en contacto con aves afectadas y respetar las áreas donde se desarrollen inspecciones o trabajos de monitoreo.

Los especialistas recordaron que muchas aves utilizan el litoral como refugio cuando atraviesan episodios de enfermedad o debilitamiento, motivo por el cual cualquier acción debe realizarse bajo supervisión técnica. Mientras continúan las investigaciones, las entidades responsables mantienen la vigilancia en las playas de la Costa Verde y otras zonas del litoral peruano donde se registran reportes similares.