Así será la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de diputados en el nuevo Congreso bicameral

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

Luego de que se hiciera oficial la conformación del próximo Congreso en sus dos cámaras, la de senadores y diputados, se tendrá que definir quiénes serán los integrantes de las juntas preparatorias del Parlamento y, además, cómo se realizará el proceso de elección para determinar al senador y diputado que serán los titulares de cada una de esas cámaras.

Antes de asumir el cargo, se deberá definir a los integrantes de las juntas preparatorias del próximo Congreso. Según Mirtha Vásquez, senadora electa del partido Ahora Nación, estas se conforman de manera automática con el legislador más votado, el de menor edad y el de mayor edad.

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En conversación con Exitosa, la parlamentaria detalló cómo se instalarán las primeras instancias de organización interna del nuevo Congreso bicameral antes de elegir a la Mesa Directiva.

Al ser consultada por nombres, la legisladora señaló quiénes integrarían ese órgano en la cámara alta: “En el Senado entiendo que el candidato más votado es Micky Torres. Supongo que el que tiene mayor edad es el señor (Fernando) Rospigliosi, porque lo he visto conformando esta junta preparatoria. Y también está el señor (Alejandro) Muñante".

La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se integraría la junta en Diputados

En la Cámara de Diputados, el diputado electo Javier Cipriani (Renovación Popular) dijo que identifica al más votado, pero no al resto de la terna que deberá integrar la Junta preparatoria de esta instancia. “Sé que Harvey Colchado es el más votado. No conozco a las otras dos personas. De repente soy el mayor. No creo", sostuvo ante Exitosa.

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Cipriani también planteó que el funcionamiento terminará de definirse con la práctica parlamentaria, sobre todo para aquellos que ocupan el cargo por primera vez. "La práctica es lo que nos va a dar a nosotros la experiencia de cómo vamos a elegir a los miembros. Entiendo que ya hay mesas preparatorias en ambas cámaras y ahora viene lo bueno. De eso se trata esto, hay que hacer política".

Vásquez indicó que la votación para la Mesa Directiva sería el 26 de junio, cuando se definirán las conducciones de ambas cámaras: “Sí, aparentemente sería el 26 ya que se tendría que votar la mesa directiva de ambas cámaras”.

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La senadora electa agregó que cada cámara tendrá su propia conducción y que se prevé un esquema alternado en la presidencia del Legislativo. “Cada cámara va a tener una mesa directiva y van a ir rotando, entiendo, las presidencias para que presidan el Congreso, entre la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados“, afirmó.

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo estará compuesto el nuevo Congreso?

La nueva representación estará conformada por 60 senadores, 130 diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, tras los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril.

La distribución de escaños estará conformada por seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral. Entre las bancadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación - AN.

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