María del Carmen Alva tras decir que el Congreso es su casa: “Es una metáfora, querida”

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.| Foto: Agencia Andina

María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso para el periodo 2021-2022, aseguró que cuando levantó la voz y le llamó la atención a la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, con frases como “¡me cambian el tono!” y “¡están en mi casa!”, estaba usando una “metáfora”.

Este martes, la titular del poder Legislativo, visitó la Universidad Agraria en La Molina y al ser abordada por una periodista de Canal N para consultarle sobre su afirmación de que el Congreso es su casa, Alva respondió así:

“Es una metáfora, querida amiga. Cuando uno trabaja en un sitio es su casa. Estoy seguro que para el rector de la Universidad Agraria, la universidad es su casa. Son comentarios...”.

María del Carmen Alva responde sobre el incidente con alcaldesa de Ocoña.

MARÍA DEL CARMEN ALVA LEVANTA LA VOZ

Cabe señalar que, el lunes 7 de febrero, junto a legisladores de diversas bancadas, la titular del Legislativo recibió a una delegación de más de 20 alcaldes de distintas regiones del país, que forman parte de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), entre ellos, la burgomaestre de Ocoña (Arequipa), Marilú Gonzales.

Durante la intervención de Marilú Gonzales, ella manifestó su indignación por un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución que, a su juicio, perjudicaba en el desarrollo de obras de construcción en su jurisdicción. Sin embargo, Alva consideró que la alcaldesa estaba equivocada y la interrumpió.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa... usted está aquí en mi casa. Le exijo respeto, esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera”, dijo Alva Prieto.

CRÍTICAS A ALVA PRIETO

Tras el incidente, el cual hizo que la palabra ‘Malcricarmen’ se haga tendencia en Twitter, congresistas y diversos políticos se han pronunciado, criticando el actuar de la presidenta del Congreso. Parlamentarios de Perú Libre como Guido Bellido y Jaime Quito manifestaron que Alva Prieto no debió tener esa conducta frente a la alcaldesa y dejaron en claro que el Congreso esta para escuchar no para confrontar.

“Mi solidaridad con la señora alcaldesa de Ocoña Marilú Janeth Gonzáles Porras de la región Arequipa. Nadie tiene derecho a maltratar, menos en el Congreso de República, a quienes acuden en representación de sus pueblos”, escribió en sus redes sociales Guido Bellido.

“La Presidenta del Congreso se equivoca al maltratar verbalmente a la alcaldesa de Ocoña, Marilú González y debe rectificarse públicamente. Las autoridades municipales que ven postergados los proyectos de desarrollo local y exigen atención, merecen respeto”, indicó.

Por su parte, Guillermo Bermejo del partido Perú Democrático, indicó que Alva no representa al resto de legisladores. “Solidaridad con la alcaldesa que sufrió el maltrato de la señora Alva. Está presidencia del Congreso no nos representa”, señaló.

Otros quienes también se pronunciaron, fueron los ex ministros Violeta Bermúdez y Ricardo Cuenca, quienes presidieron la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera de Educación, respectivamente.

“NO HAY MOCIÓN DE VACANCIA”

Por otro lado, la también congresista de Acción Popular se refirió este martes a la permanencia de Pedro Castillo como presidente de la República y dijo que no existe, por ahora, ninguna moción de vacancia presidencial en el Parlamento.

Sobre la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros y el gabinete, la Alva dijo esperar que el jefe de Estado tome pronto la decisión. “Me imagino que el presidente está trabajando en eso. Todos esperamos que lo haga pronto”, agregó.

