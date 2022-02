Bellido a Alva tras incidente con alcaldesa: “Esta no es su casa, es de los peruanos a quien servimos”

Guido Bellido. Foto: Andina.

Luego del incidente que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva protagonizara con la la alcaldesa de Ocoña, el ex premier Guido Bellido se pronunció y exigió a la parlamentaria que pida disculpas públicas.

El último lunes, durante un encuentro de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) en el Palacio Legislativo, la burgomaestre de Ocaña daba un mensaje marcado por la emoción, Alva la interrumpió y le pidió que bajara el tono de su voz.

“Un ratito, un ratito, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo respeto. Esta es una conversación entre congresistas y alcaldes de diálogo, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Acá somos representantes del pueblo”, dijo visiblemente molesta.

La actitud de la presidenta del Congreso se volvió viral en redes sociales y fue motivo de duras críticas.

Ante esto, Guido Bellido se pronunció y aseguró que los alcaldes merecen respeto y que el Congreso no es su casa, sino de todos los peruanos.

“Señora presidenta del Congreso, le pido en nombre de los miles de alcaldes del Perú, quienes representan a más de 33 millones de peruanos, se disculpe públicamente con ellos. Es usted la que debe bajar el tono. Esta no es su casa, es de los peruanos, a quien servimos”, exigió mediante su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que este impasse se dio cuando la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, exponía su reclamo con respecto a una obra de su localidad. En ese contexto, responsabilizó a la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, por los decretos 086 y 100 que se referían a la paralización de aquellos trabajos.

Recordemos que a través de una entrevista, Alva, señaló que Pedro Castillo no tiene porqué responsabilizar al Congreso de la crisis política que afronta el país, ya que el único responsable es él por las decisiones que toma como mandatario.

“Hemos tenido enfrentamientos inútiles entre los poderes del Estado. Producto de ellos hemos tenido cuatro presidentes y un Congreso disuelto”, dijo el mandatario haciendo un repaso de lo ocurrido en el país en los últimos 5 años.

“Los desafíos que enfrenta nuestro país son enormes y requieren de la unidad y el compromiso de todos los peruanos”, quienes han vivido ese período “en permanente incertidumbre”, analizó el jefe de Estado.

Asimismo, explicó que es necesario que se tomen medidas en pro a la gobernabilidad, ya que esta inestabilidad afecta a los más de 33 millones de peruanos.

“Presidente Castillo, usted es responsable de las decisiones que toma respecto a su Gabinete, no responsabilice al Congreso. Esperamos que la recomposición de su Gabinete, el cuarto en 7 meses, esta vez sí cuente con los perfiles que el país necesita. ¡Trabajemos por el Perú!”, escribió.

Asimismo, la legisladora opinó que la oportunidad de Castillo Terrones para conformar un “buen” Consejo de Ministros fue en julio del año pasado.

“Yo creo que eso lo debió hacer en el primer gabinete. Ahí creo que pudo conseguir un gabinete de amplia base, de todas las fuerzas, de todas las sangres y de prestigio. Ahora sinceramente dudo mucho que gente con capacidad, que se quiera, que tenga dignidad, quiera ir a formar parte de este cuarto gabinete”, sostuvo a Día D.

“Hemos visto que la exprimera ministra Mirtha Vásquez; el exsecretario general Carlos Jaico; el exministro (Avelino) Guillén nos cuentan a todo el país que hay todo un gabinete en la sombra, que el presidente no los recibía a ellos, que no podían trabajar con él, que no les hace caso, la verdad, creo, que nadie quiere entrar a un gabinete que nadie les hace caso y van a estar pintados”, alertó.

