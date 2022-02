María del Carmen Alva pierde los papeles con alcaldesa: “¡Me cambian el tono (...) están en mi casa!”

María del Carmen Alva en encendido diálogo con alcaldesa de Ocoña.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, tuvo varias actividades este lunes y una de ellas fue una reunión con 20 alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) en el Palacio Legislativo.

Todo marchaba de manera normal hasta que tomó la palabra la alcaldesa de Ocoña (Arequipa), Marilú Gonzales. La autoridad le reclamó por una información que tenía equivocada. Se refería a un proyecto de ley donde supuestamente se anularon los recursos a los municipios.

“Me siento indignada, es una indignación grande, como alcaldes hemos sido elegidos por el pueblo, y los congresistas también fueron elegidos por el pueblo, pero para trabajar por ellos, no para irse en contra de ellos. Como mujer que soy lo siento mucho más porque soy madre, y porque también soy como una madre del pueblo”, inició su alocución.

Algo exaltada, la alcaldesa prosiguió cuestionando cómo van a dejar una obra a medias, eso sería como dejar elefantes blancos. Pero fue una frase en particular que exaltó a Alva. “No se encuentra la señora presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, que hubiera querido que esté sentada acá, a la causante de esto”, señaló.

Dicho reclamo puso furiosa a la titular del Parlamento quien interrumpió a Gonzales. “Un ratito, un ratito, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo respeto. Esta es una conversación entre congresistas y alcaldes de diálogo, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Acá somos representantes del pueblo” , dijo visiblemente molesta.

María del Carmen Alva pierde las formas en el Congreso de la República.

Alva agregó que los alcaldes estaban desinformados, y se mostró impresionada. En seguida, dijo que procedería a explicar el tema para que entiendan bien, porque ya hay una carta dirigida al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, pero al parecer los alcaldes no habían sido notificados.

Fue en ese momento que Alva alzaba la voz que el presidente del Remurpe se vio obligado a intervenir. “Todos somos elegidos por el pueblo, pero exigimos respeto mutuamente. Saludamos la apertura para escucharnos, pero le pedimos que nos permita escucharnos en el marco del respeto”, aseveró.

Alva dijo que era su turno de hablar. “Yo voy a escuchar a todos, pero por favor con respeto. Les voy a explicar y van a entender que aquí nadie les está quitando nada. ¿Creen que nosotros como congresistas vamos a quitar dinero para hacer obras a favor de su pueblo? Todos los días recibimos alcaldes para que tengan reuniones con los ministros y para que los puedan apoyar”, expresó.

La presidenta del Congreso agregó que ellos quieren que los escuchen y que el Ejecutivo haga las obras que sus regiones necesitan. Y volvió a dirigirse a la alcaldesa: “Continúa, pero con respeto, porque no voy a permitir ese tipo de expresiones”, apuntó.

PREPARADA PARA TODO

La presidenta del Congreso brindó una entrevista para el dominical de Latina, donde no descartó la posibilidad de asumir el cargo de la presidencia, en caso se diera el escenario. Indicó que como política, siempre debe estar preparada para todo. Sin embargo, explicó que se debe seguir una línea de sucesión que pasa por la vicepresidenta del país, Dina Boluarte.

“Todos los retos que se presentan en la vida, como se me presentó la presidencia del Congreso, tenemos que tomarlos, pero nunca es un tema de uno nada más porque en el Congreso también hay acuerdos. Así que, en esa suposición, falta mucho para ese tema, pero cuando uno ingresa a política uno tiene que estar preparado para todo”, explicó en entrevista con Punto final.

Ante esto, afirmó que se siente muy a gusto con el trabajo que viene realizando como presidenta del Congreso de la República y que no tenía intenciones de asumir un rol que no consideraba cercano.“Yo estoy totalmente abocada a defender mi Congreso, a defender mi fuero parlamentario. No me pongo en suposiciones, pero cuando uno entra en política (debe estar preparado), así como cuando entré al Congreso tampoco estaba pensando en que iba a ser la presidenta del Congreso”, sostuvo.

