María del Carmen Alva: las reacciones que generó la presidenta del Congreso tras impasse con la alcaldesa de Ocoña

| Foto: Agencia Andina

El ultimo martes, María del Carmen Alva, tuvo un cruce de palabras contra la alcaldesa de Ocoña, quien se encontraba exponiendo las problemáticas de su comunidad.

En ese momento que la alcaldesa mencionaba algunos artículos de los acuerdos, la burgomaestre fue interrumpida por Alva quien con una voz muy enérgica le dijo que “baje el tono de su voz porque está en su casa”.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, esta reunión... usted está aquí en mi casa, le exijo respeto, esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo...yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”, sostuvo la titular del Parlamento.

Tras este impasse, congresistas y diversos políticos se han pronunciado, criticando el actuar de la presidenta del Congreso.

Parlamentarios de Perú Libre como Guido Bellido y Jaime Quito manifestaron que Alva Prieto no debió tener esa conducta frente a la alcaldesa y dejaron en claro que el Congreso esta para escuchar no para confrontar.

“Mi solidaridad con la señora alcaldesa de Ocoña Marilú Janeth Gonzáles Porras de la región Arequipa. Nadie tiene derecho a maltratar, menos en el Congreso de República, a quienes acuden en representación de sus pueblos”, escribió en sus redes sociales Guido Bellido.

“La Presidenta del Congreso se equivoca al maltratar verbalmente a la alcaldesa de Ocoña, Marilú González y debe rectificarse públicamente. Las autoridades municipales que ven postergados los proyectos de desarrollo local y exigen atención, merecen respeto”, indicó.

Por su parte, Guillermo Bermejo del partido Perú Democrático, indicó que Alva no representa al resto de legisladores. “Solidaridad con la alcaldesa que sufrió el maltrato de la señora Alva. Está presidencia del Congreso no nos representa”, señaló.

Otros quienes también se pronunciaron, fueron los ex ministros Violeta Bermúdez y Ricardo Cuenca, quienes presidieron la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera de Educación, respectivamente.

“El respeto y la capacidad de escuchar son ingredientes esenciales del diálogo democrático. La congresista María del Carmen Alva debe pedir disculpas a la alcaldesa y a todo el país”, escribió Bermúdez.

“La política, así como las relaciones cotidianas, se debe construir sobre la base del reconocimiento del otro como un interlocutor válido”, aseveró en sus redes sociales Cuenca.

Víctor Villar, quien preside Remipre, organización representativa gremial de las municipalidades del país, quien aseveró que se deben respetar a todas las autoridades.

“La alcaldesa de Ocoña fue cortada es un intervención. Nosotros somos un gremio dialogante, pero se necesita respeto de todas las autoridades. Espero que estos decretos de urgencia no sean declarados inconstitucionales”, dijo al programa “No hay Derecho”.

MARÍA DEL CARMEN ALVA REACCIONA

Tras este lamentable suceso en donde no dejaron exponer a la alcaldesa de Ocoña, María del Carmen sostuvo que se reunió con la burgomaestre y que la burgomaestre -a través de un video-, dejó en claro que se superó este impasse.

“Según lo que he conversado posteriormente con ella, ella me ha dicho que confiemos en ella y solo les pido que siga trabajando por el pueblo y diosito me la ilumine”, manifestó Marilú González en un video compartido desde la cuenta de Twitter de la presidenta del Congreso.

Por otro lado, la presidencia del Congreso, expresó que se siente contenta tras la reunión y los acuerdos que han llegado. A través de su cuenta de Twitter, manifestó estas medidas.

“Hoy, en reunión con la @REMURPE, nos comprometimos ante decenas de alcaldes de diversas partes del país, en agendar como primer punto del próximo Pleno el PL N° 1212: un crédito suplementario de S/ 3400 millones, que incluye S/ 1189 millones para 332 obras en todo el Perú“, expresó María del Carmen Alva.