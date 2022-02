María del Carmen Alva, presidenta del Congreso: “Lo de ‘Malcricarmen’ me hace gracia”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva saltó a las portadas el lunes pasado por un incidente protagonizado en el Palacio Legislativo durante una reunión con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe). Mientras la con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, daba un mensaje marcado por la emoción, Alva la interrumpió. “Un ratito, un ratito, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo respeto. Esta es una conversación entre congresistas y alcaldes de diálogo, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Acá somos representantes del pueblo. Está en mi casa”, dijo visiblemente molesta.

En redes sociales aparecieron una serie de críticas y recordaron otros episodios de la presidenta del Congreso que le valieron el apodo de “Malcricarmen” . Precisamente, en una entrevista dada el fin de semana, antes de este infeliz evento, Alva respondió sobre este sobrenombre.

“Ya estamos en política y somos personas públicas, es lógico que en las redes [sociales] va a haber gente que te quiere y que no te quiere. Lo de ‘Malcricarmen’ me hace gracia. Soy una persona totalmente directa, efectivamente con carácter, pero jamás malcriada. Las personas que me conocen saben que soy una persona empática, sociable y amiguera, pero de faltar el respeto a nadie”, comentó en el programa Políticas de Willax, conducido por Carla García.

Hacia el final del programa, la entrevistadora insistió con el tema. Y así respondió Alva: “Eso es una tontería, yo soy una persona con carácter, la gente me conoce. Es más, si recuerdas mi primera campaña el lema era ‘Hay fuego en el 23′. Y no era porque iba a quemar a alguien, sino que mi manera de ser es tener carácter fuerte y hay fuego. Ese es mi perfil”, refirió.

PROTESTA POR AGRESIÓN VERBAL

Los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú emitieron un comunicado donde se solidarizan con la alcaldesa distrital de Ocoña, Marilú Gonzales Porras, “quien durante la reunión que sostuvimos en el Palacio Legislativo fue agredida verbalmente por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto”.

Desde dicho gremio municipal, insisten en que el mecanismo de transferencia de recursos económicos vía Decretos de Urgencia, es constitucional y más aún en medio de la crisis sanitaria y económica por la que atravesamos, “donde los gobiernos locales somos parte de la solución para la reactivación económica al tiempo que dotamos de servicios básicos a la población más desplazada del país”.

Añade que los alcaldes del Perú consideran que a la actual crisis histórica deben responder con acuerdos históricos: con unidad y no con división.

“Desde Remurpe ratificamos nuestro compromiso de diálogo para junto a todos los niveles de gobierno y la sociedad civil construir un país con Justicia social”, puntualiza.

BELLIDO SE PRONUNCIA

El congresista de la bancada de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció y aseguró que los alcaldes merecen respeto y que el Congreso no es su casa, sino de todos los peruanos.

“Señora presidenta del Congreso, le pido en nombre de los miles de alcaldes del Perú, quienes representan a más de 33 millones de peruanos, se disculpe públicamente con ellos. Es usted la que debe bajar el tono. Esta no es su casa, es de los peruanos, a quien servimos”, exigió mediante su cuenta de Twitter.

