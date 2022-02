Gianella Ydoña cree que Josimar se casó por primera vez en EE.UU. por los papeles: “A ella le gustan las mujeres”

Gianella Ydoña asegura conocer en persona a la actual esposa de Josimar. (Foto: Composición)

Gianella Ydoña, expareja de Josimar y madre de uno de sus hijos, lo confesó todo durante una entrevista para el programa de Magaly Medina. Según cree, el salsero se casó con Michelle Moscol en Estados Unidos por papeles, ya que a ella le gustarían las mujeres.

Como se recuerda, el equipo de Magaly TV La Firme descubrió que Josimar ya estaba casado con otra mujer en Estados Unidos cuando faltaban pocos días para que contrajera matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas. Debido a esto, su boda no tendría efecto legal.

En aquel entonces, se especuló que el primer matrimonio de Josimar fue solo para obtener la residencia americana, ya que Michelle le pidió el divorcio después de tres meses de haberse casado; además porque la mujer se dejaba ver en redes sociales como parte de la comunidad LGTBI.

Al respecto, la expareja de Josimar aseguró conocer en persona a Michelle Moscol, una vieja amiga de la familia, y no cree que haya pasado algo entre ellos en el plano amoroso.

“Nunca vi nada (entre ellos). Se me hace súper raro eso. No creo, si ella es lesbiana, le gustan las mujeres, no los hombres ”, comentó Gianella Ydoña, la ex ‘Protagonista’.

JOSIMAR DESEARÍA LA RESIDENCIA AMERICANA

Gianella Ydoña considera que el primer matrimonio de Josimar se dio con el único fin de conseguir los papeles necesarios para la residencia americana . “Imagino que solo fue por el papeleo”, comentó durante la entrevista.

Cuando le preguntaron si Josimar deseaba la residencia en Estados Unidos, Gianella respondió que sí. Además, reveló que Josimar no tendría pensado regresar al Perú, por eso su insistencia en conseguir la green card.

MAGALY MEDINA CREE TAMBIÉN QUE TODO FUE UNA FARSA

Una vez finalizada la entrevista con la ex de Josimar, Magaly Medina resaltó sus declaraciones sobre el primer matrimonio del salsero, ya que ella considera también que todo fue realizado con el objetivo de permanecer más tiempo en los Estados Unidos.

“Nos ha revelado que se casó por papeles por primera vez (...) Aparentemente el matrimonio fue una farsa porque, según cuenta Gianella Ydoña, ella (Michelle) es una amiga de él y no tiene preferencias por los hombres, sino por las mujeres. Entonces hubo un acuerdo allí”, expresó la ‘Urraca’.

Cabe resaltar que Josimar sigue casado legalmente con Michelle Moscol. Este miércoles 9 de febrero, la disolución del matrimonio se efectuará en la corte del Condado de Orange.

QUERÍA OTRO HIJO CON GIANELLA YDOÑA

Gianella también reveló que Josimar le ofreció mudarse con él y retomar su relación cuando viajó a Estados Unidos con su hijo. Todo esto pasó cuando el ‘Rey de la salsa perucha’ todavía mantenía una relación sentimental con María Fe Saldaña.

“Sí, me molestó un poco al comienzo. Me decía como para intentarlo, pero ya no pasaba nada. También me decía para hacer otra vida acá”, comentó.

Sin embargo, eso no fue lo único que le pidió el intérprete de “Así soy yo”, pues de acuerdo a Ydoña, también le habría pedido tener otro hijo. “También me decía para hacer otro bebé”, indicó.

La joven precisó que nunca le dio pie a Josimar para que piense que ellos podían volver, pues sabía que tenía un romance con María Fe, quien no pudo ir a Estados Unidos porque le negaron la visa.

Gianella Ydoña aceptó una entrevista para Magaly Tv: La firme, donde reveló detalles desconocidos de su viaje a Estados Unidos junto a Josimar.

