Josimar le propuso a Gianella Ydoña mudarse a Estados Unidos y retomar su relación

No se guardó nada. Gianella Ydoña, la ex ‘Protagonista’ de Josimar, se animó a dar una entrevista a Magaly Tv: La firme, donde reveló algunos detalles de las conversaciones que tuvo con el salsero cuando se encontraron en Estados Unidos.

Como se recuerda, la madre del tercer hijo del cantante viajó al país norteamericano junto a su pequeño para que pueda ver a su papá, además de disfrutar tiempo de calidad en la ciudad de Orlando.

Durante las semanas que estuvo junto a Josimar, Gianella Ydoña confesó que el salsero la molestaba para que retomen su relación y empiecen una nueva vida en Estados Unidos. “ Sí, me molestó un poco al comienzo. Me decía como para intentarlo, pero ya no pasaba nada. También me decía para hacer otra vida acá ”, comentó.

Sin embargo, eso no fue lo único que le pidió el intérprete de ‘Así soy yo’, pues de acuerdo a Ydoña, también le habría pedido tener otro hijo. “También me decía para hacer otro bebé”, indicó.

Asimismo, la joven precisó que nunca le dio pie a Josimar para que piense que ellos podían volver, pues en ese momento el cantante todavía tenía una relación con María Fe Saldaña, quien no pudo ir a Estados Unidos porque le negaron la visa.

“ Cuando yo estuve allá, ellos todavía eran novios (con María Fe Saldaña), hablaban por videollamada, hablaba con Josimar y el bebé también ”, precisó Gianella Ydoña sobre la relación entre el salsero y la mamá de su cuarto hijo.

SE LLEVA BIEN CON LA ESPOSA DE JOSIMAR

En otro momento, Gianella Ydoña señaló que conoce a la actual esposa de Josimar, con quien mantiene una buena relación. “ Todos nos llevamos súper bien. Es muy cariñoso, le cocina, la atiende, es como su reina ”, dijo.

Además, la joven no pudo evitar señalar que espera que el salsero haya cambiado, pues en cualquier momento la podría dejar por otra mujer. “Ya todo el mundo conoce a Josimar y su patrón, solo espero que no sea así otra vez”.

Finalmente Gianella hizo una reflexión de todo lo que vivió al lado de Josimar y llegó a la conclusión que una de las mejores decisiones que tomó fue separarse de él. “Veo eso y digo que me salvé”, añadió.

¿POR QUÉ JOSIMAR SE FUE A VIVIR A ESTADOS UNIDOS?

El artista nacional buscó impulsar su carrera a la internacionalización, por lo que decidió emigrar a E.E.U.U. y a casi un año de dejar el Perú, Josimar sorprendió a sus seguidores al confesar los motivos por los cuales decidió dejar su país natal.

“ Sentía que en el Perú ya había alcanzado mi tope y ya no había mucho que hacer, lo que hacía ya era repetitivo y por eso decidí atreverme a hacer otras cosas , por eso luego de alzar mi copa en ‘El artista del año’ compré mi pasaje y me vine a Estados Unidos”, añadió.

