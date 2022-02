Ale Venturo recuerda la primera vez que conoció a los padres de Rodrigo Cuba: “Me moría de la vergüenza”

Ale Venturo conoció a los padres de Rodrigo Cuba en diciembre, cuando recién empezaban a salir. (Foto: Composición)

Ale Venturo, dueña del emprendimiento “La nevera fit”, reveló el primer encuentro que tuvo con la madre de Rodrigo Cuba y su suegro Jorge Cuba, quien ha sido el mayor apoyo del futbolista durante su sonado divorcio con Melissa Paredes.

Durante una entrevista para el programa Estás en Todas, la actual pareja del ‘Gato’ Cuba contó que conoció a la familia del deportista en diciembre, en un momento bastante inesperado que la puso muy nerviosa.

“ Me moría de la vergüenza. Él estaba con su mamá en el Jockey haciendo unas compras navideñas y me dijo ‘te voy a recoger con mi mamá’. Y yo estaba color tomate, se me reventaban las venas del roche ”, le contó a Natalie Vértiz en exclusiva.

Ale Venturo confesó que no fue solamente su suegra a recogerla, sino también la tía de Rodrigo Cuba y más integrantes de la familia. Al ver que estaba siendo presentada oficialmente, se armó de valor para dejar al lado los nervios y causar una buena impresión.

“Dije que es ahora o nunca, y entré al carro. Su mamá me inspiró mucha confianza, súper linda, amorosa. Mi tío Jorge (papá de Rodrigo) es demasiado chévere. Su hermano también súper cool. Rodrigo como yo somos muy familiares, no es que salgamos tanto”, indicó.

AMBAS FAMILIAS YA SE CONOCEN

Pese al poco tiempo de relación, Ale Venturo indicó que su familia y la de Rodrigo ya se conocen y se llevan muy bien. Prueba de ello son las dedicatorias que todos se dejan en redes sociales para mostrar su linda relación.

“Mis tíos (papás de Rodrigo) son lo máximo. Ya tuvimos la oportunidad de juntar las dos familias y se llevan como compadres y comadres”, expresó.

Tras ello, Ale Venturo dejó en claro que no está compitiendo para demostrar que sus suegros la prefieren a ella . Como se recuerda, Jorge Cuba confesó que no le agradaba del todo Melissa Paredes debido a su pasado mediático y nunca se los vio juntos, cosa muy diferente con su nueva nuera.

“No estoy en competencia con nadie. Yo estoy viviendo mi amor con Rodrigo, pero obviamente entiendo que se puede prestarse a malinterpretaciones y simplemente es cuestión de acostumbrarme un poco a la situación”, dijo.

Ale Venturo cuenta cómo conoció por primera vez a sus suegros. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

JORGE CUBA FELIZ CON LA HIJA DE ALE VENTURO

Jorge Cuba, el papá de Rodrigo Cuba, en el pasado evitó hablar sobre el romance que inició su hijo con Ale Venturo; sin embargo, eso quedó en el pasado, pues el economista enterneció las redes al protagonizar una dulce escena junto a la pequeña de la empresaria.

A través de su cuenta de Instagram, el exfuncionario compartió una imagen en la que aparece cargando a la pequeña y le dedicó un tierno mensaje. “Díganme si no es una bebé hermosa”, escribió en su red social.

Al ver la publicación, Ale Venturo no dudó en agradecer las palabras del papá de su novio y lo llamó ‘tío’. “Mi bebé, gracias, tío, por querer mucho a mi Aria”, fue la respuesta que dio la mejor amiga de Natalie Vértiz.

Papá de Rodrigo Cuba carga a hija de Ale Venturo. (Foto: Instagram)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ACTUAL DE JORGE CUBA CON MELISSA PAREDES?

El padre de Rodrigo Cuba levantó la bandera blanca de la paz tras el proceso de divorcio de su hijo con Melissa Paredes. En entrevista con Mujeres al Mando, el exviceministro aseguró no guardarle rencor a su exnuera.

Al respecto, el patriarca de los Cuba indicó que le desea lo mejor a la exconductora de América Hoy y, pese a los enfrentamientos que tuvieron en el pasado, siempre le guardará el debido respeto.

“ Yo no tengo ningún rencor con nadie. Ese sentimiento no habita en mi persona. Simplemente le deseo que le vaya bien. Es y seguirá siendo la madre de mi nieta, por tanto merece mis respetos. Quisiera que le vaya bien”, expresó el papá del ‘Gato’.

SEGUIR LEYENDO: