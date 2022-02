Dorita Orbegoso: Ex de Jerson Reyes muestra chats para demostrar que la modelo se metió en su relación

Dorita Orbegoso ha sido acusada de ser la manzana de la discordia en una relación. (Foto: Instagram)

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes fueron captados en una situación bastante cariñosa por las cámaras de Amor y Fuego a finales de enero. De inmediato, Greis Keren salió a decir que la modelo se había metido en su relación, ya que en ese tiempo seguía manteniendo un romance con el futbolista.

“La señora Dora Orbegoso se metió en mi relación con Jerson Reyes. Yo digo ¿qué pasó aquí? Un día antes de que salgan las imágenes, nos vimos (ella con Jerson). No hubo una conversación de que habíamos terminamos”, contó la conductora para el programa de Magaly Medina.

Según contó, luego de ver el ampay de su entonces pareja con Dorita Orbegoso, entendió por qué la modelo la había estado “checando” en redes sociales días antes. “La señora estaba viendo mis estados de WhatsApp. Ahora entiendo, ¿por qué mira mis imágenes? Porque pasó algo y alguien se metió en mi relación”, dijo.

MUESTRA LOS CHATS

Apenas salieron las imágenes de Jerson Reyes con Dorita Orbegoso, Greis Keren se comunicó con la modelo para advertirle que estaba en coqueteos con un hombre que ya tenía pareja.

“Hola, disculpe que te incomode, me acaban de pasar... (las imágenes) ¿Le has preguntado si tiene pareja? Relación de 2 años y que hace días pasó cosas entre él y yo. Gracias me sirvió para darme cuenta una vez más quién es este tipo. Bendiciones en tu relación”, le dijo a la ex Alma Bella.

Chat entre Dorita Orbegoso y Greis Keren. (Foto: ATV)

Cabe resaltar que no se mostró la captura del chat de WhatsApp completa, ya que no se logra ver la respuesta de Dorita Orbegoso sobre la acusación de haberse metido en un romance. Según dijo Greis, solo la dejó en visto.

Por otro lado, Greis Keren mostró la conversación que tuvo con Jerson Reyes, donde lo encaraba por haber salido con alguien más cuando todavía estaban juntos.

“Pena me das, eso es lo que siempre buscabas, que te dure. Lo que haces no tiene perdón de Dios porque estuviste conmigo en tu carro, me besaste”, le reclamó.

En su defensa, el futbolista solo le recordó que ella también había tenido otros salientes. “S i me pasaron videos tuyos con otro pata en una fiesta, y luego en un carro con otro pata. O sea, tú me dices a mí, y tú que hablas con lo que me pasaron, en besos y todo”, fue la respuesta del deportista.

Chat entre Jerson Reyes y Greis Keren. (Foto: ATV)

DORITA ORBEGOSO HACE ACLARACIÓN

Dorita Orbegoso aseguró para las cámaras de Magaly TV La Firme que se encuentra totalmente soltera pese a que fue acusada de ser la manzana de la discordia entre Jerson Reyes y su ahora exnovia Greis Keren.

“ Soy una mujer soltera y sin compromiso ”, dijo en un inicio para luego indicar que tiene todo el derecho de volver a enamorarse. “El año pasado pasé momentos muy difíciles en mi vida personal, pero este año decidí voltear la página. Llevo ya un año separada y me podría dar la oportunidad de conocer a la persona que quiera conocer ”.

Finalmente la modelo sostuvo que ella no tenía que anunciar cuando se encuentre en una relación, pues prefiere mantenerlo en privado; sin embargo, precisó que si en algún momento la captan agarrada de la mano de alguien o besándose, es porque ya son pareja.

“Yo no tengo que oficializar a nadie, el día que me vean a mí de la mano con alguien, o dándome un beso, es porque es la persona para mi vida que yo decidí llevarla en mi vida, no tengo que esconderme, soy una persona soltera”, sentenció.

Greis Keren les escribió a Dorita Orbegoso al enterarse que estaba saliendo con Jerson Reyes cuando se suponía que ellos todavía eran pareja.

