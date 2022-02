Sigrid Bazán: “Si retrocedemos el tiempo, volvería a votar por Pedro Castillo”

Sigrid Bazán arremete contra Fuerza Popular. Foto: Sigrid Bazán.

La congresista de Juntos Por el Perú, Sigrid Bazán, aseguró en una entrevista con Canal N que si retrocediera el tiempo, su elección seguiría siendo el actual presidente de la República, Pedro Castillo y que votar por Keiko Fujimori con todas sus investigaciones sería peor.

“Votamos por el señor Pedro Castillo y no por Keiko Fujimori. Yo, de retroceder el tiempo a abril, volvería a votar por Castillo”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que rechaza el nuevo gabinete ministerial presidido por Héctor Valer. “No creo que este gabinete sea defendible por algún lado”, acotó.

Con respecto a la autocrítica que se le consultó, destacó que “asumen la responsabilidad de haber tenido ministros que plantearon una reforma tributaria que el Congreso deshizo”.

“ Asumimos la responsabilidad de haber tenido ministros que plantearon una reforma tributaria que el Congreso deshizo , que plantearon temas claves para el tema de género que el Congreso deshizo. Hace dos días estamos en pleno y estamos aprobando retrocesos en la Sunedu; y yo no estoy diciendo que el Congreso renuncie ni que vuelvan a haber elecciones, porque yo creo que lamentablemente esa fue la representación que la gente eligió”, añadió.

Tras ello, sostuvo que pese a que no está de acuerdo con el adelanto de los comicios, deberían irse tanto el presidente como el Congreso en lugar de que Dina Boluarte asuma el sillón presidencial.

“Alguna opción que sí evalué, y confieso, es que si nos vamos a tener que ir, que se vaya el presidente y los congresistas también. Todos estamos haciendo un mal papel: el Congreso y el Gobierno; vayámonos todos. Yo preferiría eso a decir que saquemos un presidente elegido por la gente y que gobierne una persona que las 130 pusieron ahí”, declaró.

SIGRID BAZÁN OPINA SOBRE EL GABINETE VALER

Bazán, quien en conversación con el canal del Estado cuestionó el pasado de Héctor Valer y mostró preocupación por el cambio dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El propio señor Valer que ha pasado de un partido a otro, que hizo un llamado al voto por la contrincante del ahora presidente Castillo, que prácticamente llamó a no votar por el comunismo. Es decir, muchas incongruencias en un gabinete que no parece representar, más allá de mi tweet, a varias bancadas y, por supuesto, a la gente que todavía cree que este gobierno puede hacer un cambio”, señaló Bazán durante su aparición en el programa Cara a cara. A pesar de su negativa, la parlamentaria aseguró que no se apegarán a un posible pedido de vacancia o promover la renuncia del mandatario.

Hasta el momento han sido pocas las bancadas que han asegurado que no darán el voto de confianza al nuevo gabinete, pero también se han registrado declaraciones en contra por parte de parlamentarios del propio partido de gobierno. “Hemos visto las declaraciones de congresistas de Perú Libre que no piensan respaldar ni dar voto de confianza al señor Valer no solo por los cuestionamientos, sino porque integra ahora un nuevo gabinete donde hay muchos otros personajes cuestionados”, agregó Bazán.

SIGRID BAZÁN SE PRONUNCIA SOBRE EL SISMO EN AMAZONAS

Ante el sismo ocurrido a horas de la mañana en Condorcanqui - Amazonas, muchos políticos se pronunciaron, entre ellas, Sigrid Bazán.

“Fuerte sismo sacude nuevamente Amazonas. Toda mi solidaridad y esperemos no haya víctimas ni daños de gravedad”, se lee.





