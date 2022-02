Congresistas del Partido Morado no le darán voto de confianza al gabinete Valer

Partido Morado, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País no le darán el voto de confianza al gabinete Valer.

Aunque no son bancada, los congresistas del Partido Morado anunciaron que le negarán el voto de confianza al gabinete presidido por Héctor Valer, quien juró en el cargo el pasado 1 de febrero en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno.

Así, los parlamentarios Edgar Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo Medina se suman a lo adelantado por las agrupaciones políticas de Fuerzas Popular, Renovación Popular y Avanza País de negarle el voto de investidura.

A través de un comunicado, el Partido Morado informó a la ciudadanía que “como partido de oposición responsable, indicamos directa y concretamente al gobierno y a toda la ciudadanía, que no le daremos la confianza al actual Gabinete Ministerial encabezado por Héctor Valer”.

Entre las razones que enumeran, hacen hincapié en la actitud del presidente Pedro Castillo de experimentar con los equipos ministeriales cuyos elementos son “incompetentes” y reflejan “evidentes carencias profesionales” para asumir sus funciones, en medio de la crisis política, económica, sanitaria, social y ambiental.

“Este es el caso de la designación del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, con claras evidencias de incompetencia funcional y de principios fundamental; el ministro del Ambiente, Wilber Supo, con evidencias carencias profesionales para el cargo; la ministra de la Mujer, Katy Ugarte, con serios antecedentes de defender ideologías opuestas al espíritu de dicha cartera”, reza el mensaje.

Asimismo, exhortan al mandatario a virar el curso de su gobierno con la rectificación de la configuración de su Consejo de Ministros, el cual debe unificar al país por la paridad de género en su conformación y por la meritocracia y sentido del bien común. “Solo así será posible evitar agudizar las crisis y el desgobierno, que sólo trae el sufrimiento a los ciudadanos y ciudadanas”, dice el comunicado.

“Expresamos que el presidente Pedro Castillo tiene el deber, como primer ciudadano de la nación, en hacer los esfuerzos para no debilitar la investidura presidencial; pues el país no merece volar a una situación de crisis general del Gobierno Nacional”, continúa la misiva.

Comunicado del Partido Morado.

Por su parte, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, le mandó un mensaje a título personal al nuevo premier Héctor Valer. La legisladora criticó con dureza que el también congresista por Perú Democrático haya intentado justificar la violencia familiar por la cual está denunciado por su hija.

“Este señor ya no puedo decir que sea pintoresco, sino más bien vergonzoso, patético, de verdad, lo peor que puede encerrar la política: el transfuguismo, el oportunismo, la mentira”, manifestó a RPP.

Asimismo, Paredes rechazó la advertencia que lanzó Valer al Congreso de la República, sobre que con él podrían gastar su “bala de plata”, en relación a una eventual disolución del Congreso por parte de Pedro Castillo si, en un futuro, también le niegan la confianza a otro gabinete.

“No me amenace, porque nosotros somos gente decente y no hemos venido por un puestito. No le admito al señor Valer que diga que ‘la bala de plata’ y ‘la plata de oro’. Él no es ni siquiera bala; es un cartón, una caricatura”, respondió.

“El señor debe renunciar. Y a través de RPP me dirijo al presidente Castillo: ‘Sáquelo, porque usted está quedando mal’. Es una vergüenza, es un ridículo. Tiene que irse y, si no sale, lo vamos a sacar para empezar las mujeres”, sentenció.

HÉCTOR VALER ADVIERTE AL CONGRESO

Esta tarde, el nuevo premier Héctor Valer advirtió al Congreso de la República de que, si no le otorgan el voto de confianza a su gabinete ministerial, el mandatario Castillo tendría la facultad de cerrar el parlamento luego de una segunda negación de respaldo.

Valer dio estas declaraciones a la prensa luego de revelarse las acusaciones que recaen en su contra por violencia contra la mujer. Al respecto, negó que vaya a renunciar pese a las denuncias y precisó que dependerá del jefe de Estado sí él y su Consejo de Ministros se convierten en la “primera bala de plata” que gastará el Poder Legislativo.

“Si se prueban y si todo esto fuera cierto, desde luego, mi integridad moral me obligaría a (renunciar ya), pero como esto no es cierto y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso gastará”, dijo al programa “A pensar más” de radio Santa Rosa.

SEGUIR LEYENDO