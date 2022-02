Sigrid Bazán: “Veo falta de liderazgo en el gabinete y cero lógica en cómo se ha conformado”

Las nuevas designaciones del presidente Pedro Castillo en su gabinete despertó el rechazo del ala opositora, pero también lo hizo con aquellos quienes desde el inicio de su gobierno se mostraron como aliados. Entre las congresistas que cuestionaron los nombramientos se encuentra Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, quien en conversación con el canal del Estado cuestionó el pasado de Héctor Valer y mostró preocupación por el cambio dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El propio señor Valer que ha pasado de un partido a otro, que hizo un llamado al voto por la contrincante del ahora presidente Castillo, que prácticamente llamó a no votar por el comunismo. Es decir, muchas incongruencias en un gabinete que no parece representar, más allá de mi tweet, a varias bancadas y, por supuesto, a la gente que todavía cree que este gobierno puede hacer un cambio“, señaló Bazán durante su aparición en el programa Cara a cara. A pesar de su negativa, la parlamentaria aseguró que no se apegarán a un posible pedido de vacancia o promover la renuncia del mandatario.

Héctor Valer Pinto es el nuevo premier. | Foto: Congreso

Hasta el momento han sido pocas las bancadas que han asegurado que no darán el voto de confianza al nuevo gabinete, pero también se han registrado declaraciones en contra por parte de parlamentarios del propio partido de gobierno. “Hemos visto las declaraciones de congresistas de Perú Libre que no piensan respaldar ni dar voto de confianza al señor Valer no solo por los cuestionamientos, sino porque integra ahora un nuevo gabinete donde hay muchos otros personajes cuestionados ”, agregó Bazán.

CUESTIONADO ORIGEN

La sorpresa del nuevo gabinete viene acompañado por el desconocimiento de los criterios adoptados para la elección de nuevos ministros, así lo señala la congresista de Juntos por el Perú. “ A veces me preguntan ¿cuál es la lógica detrás de las designaciones? Yo la verdad, no la veo. Sin duda no veo que haya sido una lógica para ninguna de las bancadas del congreso. No he escuchado ninguna bancada que haya dicho este es nuestro gabinete o que diga que Valer nos representa. Valer entró por Renovación, se pasa a otro partido, ha tenido acusaciones”, acotó.

En otro momento de la conversación, recordó que su bancada se ha reunido en diferentes oportunidades con el jefe de Estado para expresarle sus preocupaciones, pero “lamentablemente algunas cosas parecen que no han calado”. Bazán creen que el presidente “tiene muchas cosas por detrás y este ha sido un gabinete donde han entrado personajes variopintos”. Cabe recordar que el propio Valer ha sido denunciado por haber perpetuado agresiones físicas contra su propia hija, según una publicación del exministro del interior Carlos Basombrío.

| Foto: Agencia Andina

La congresista Bazán también expresó su preocupación por la designación del nuevo ministro de Economía en reemplazo de Pedro Francke, miembro de la agrupación que integra la parlamentaria. “Se han hecho cambios en sectores tan importantes como economía donde también se está insertando cierta incertidumbre que está en manos del gobierno solucionar”, dijo sobre la presencia de Oscar Graham en esa cartera. La representante por Lima de Juntos por el Perú espera que se realicen los cambios necesarios dentor del gabinete. “Este es un llamado a la reconsideración, no sé si pueda ser antes de que se pida el voto de confianza. Lamentablemente veo una falta de liderazgo en el gabinete y cero lógica en cómo se ha conformado”, resaltó.

