“No quiere perder el tiempo”: Patricia Chirinos no sustentó acusación constitucional contra Pedro Castillo en entrevista con Fernando del Rincón

El periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN en español, entrevistó a Patricia Chirinos, congresista de Avanza País y la tercera vicepresidenta del Parlamento, que presentará una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por sus “permanentes infracciones” a la Carta Magna y la “evidente corrupción de su Gobierno”.

En algún momento de la conversación, el presentador de televisión le pidió a la parlamentaria que explicara el oficio que planea para denunciar al mandatario.

“Usted menciona infracciones constitucionales como parte de esta denuncia. ¿Cuáles son las infracciones, puntualmente, a las que se refiere usted?”, preguntó Del Rincón.

“Creo que la principal infracción constitucional es la que en tu misma entrevista (con Castillo) pudiste revelar y que tú mismo lo dijiste, que es el tema de traición a la patria, porque prácticamente desea regalarle parte de nuestro mar peruano a Bolivia”, contestó Patricia Chirinos.

“Una cosa es una acusación sustentada en una acción y otra cosa es en un dicho cuando también se ha retractado. Creo que de ahí no tendría asidero”, enunció el periodista.

Sin embargo, Patricia Chirinos comenzó a mencionar su agenda política y no argumentó el porqué de la acusación constitucional contra el presidente peruano.

“Hemos soportado ya muchas cosas ya los peruanos. Yo no estoy hablando por mí. Además de cumplir mi labor legislativa (hacer mis proyectos de ley, trabajar en el Legislativo de lunes a jueves, desde el 28 de julio que asumí funciones), yo recorro todas las regiones de mi país. Ya voy recorriendo más de 12 regiones y la gente en las regiones ya no respalda…”, sostuvo la parlamentario.

Cuando se prestaba a continuar con su discurso, Fernando del Rincón interrumpió: “Perdone, congresista, no quiero perder el tiempo. Seamos claros y puntuales. Su agenda otro día la platicamos. Estas infracciones constitucionales usted me habla de Bolivia y lo del mar. Se lo estoy diciendo. Castillo ayer salió y dijo ‘disculpen’. Él no ha llamado a un referéndum y tampoco ha hecho nada para otorgar territorio. Traición a la patria, ahí, legalmente no existe. ¿Usted está clara de eso, no?”.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO

La congresista Patricia Chirinos indicó, a través de su cuenta de Twitter, que presentará una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo “por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno”.

La parlamentaria de Avanza País expuso que primero presentará el documento a su bancada para que sea aceptada y luego se culminará su redacción.

“He decidido presentar Acusación Constitucional contra el Pdte. Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno. Ahora el Congreso decidirá su destitución, a través del juicio político correspondiente”, escribió.

Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por causales como traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento.

Pedro Castillo se encuentra en Brasil donde tuvo una reunión con el presidente brasileño Jair Bolsonaro para tratar temas de la agenda bilateral de ambos países. Los mandatarios suscribieron acuerdos en materia de salud, entre ellos un memorando para promover la cooperación entre el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Salud de la República Federativa de Brasil.

