Héctor Valer: Ministerio de la Mujer pide esclarecer denuncias por violencia familiar contra premier

Ministerio de la Mujer se pronuncia sobre las denuncias por violencia familiar en contra de Héctor Valer.

En medio de la polémica, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció ante las denuncias que recaen en contra del nuevo premier Héctor Valer sobre violencia familiar hecha por su hija y su difunta esposa en el 2016.

Una de las denunciantes, Catherine Úrselia Valer, hija del ahora presidente del Consejo de Ministros, indicó a la Policía Nacional que su padre “le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos” en su domicilio ubicado en la calle Heinrich Hertz, en el distrito de San Borja.

En el 2017, solo su madre, Ana María Montoya, recibió medidas de protección por violencia física. El juzgado le prohibió a Héctor Valer cualquier conducta que constituya violencia o acoso en agravio de ella.

Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comunicó que rechaza categóricamente todo acto que atente contra la integridad física o psicológica de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. “Venga de quien venga, sin importar la posición política”, dice el mensaje.

Asimismo, exhortaron a las autoridades a que se realicen las investigaciones correspondientes en busca de que se esclarezcan todas las denuncias en su contra. “En ese sentido, y respecto a las denuncias difundidas en contra del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, instamos a que estas se esclarezcan y se realicen todas las investigaciones que corresponden”, continúa el comunicado.

“Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos ponemos a disposición de las presuntas víctimas para brindarles atención integral. No podemos normalizar ni tolerar la violencia. Trabajemos para construir una sociedad más justa e igualitaria”, culmina el mensaje.

Comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

VALER NIEGA ACUSACIONES EN SU CONTRA

El primer ministro Héctor Valer negó este jueves las acusaciones en su contra por presunta violencia familiar y calificó de “nula” la resolución judicial que dictó medidas de protección para su difunta esposa, que, según dijo, fue “dada solo con la intención de hacer daño”.

“Me han liquidado desde el tribunal de la prensa. Vengo siempre, dentro de mi derecho a la defensa, a defender mi honor para decir que no soy un maltratador, que no soy uno que pega”, declaró a los medios de comunicación.

“Yo nunca estuve enterado hasta ahora de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista? ¿Dónde está la investigación fiscal?”, enunció.

OLA DE RENUNCIAS EN EL MINISTERIO DE LA MUJER

Este pronunciamiento se daría en medio de varias renuncias en el Ministerio de la Mujer. Según personas allegadas a dicho sector, l as viceministras María Pía Molero Mesía (Mujer) y Lina Vanessa Arenas Romero (Poblaciones Vulnerables) habrían dado un paso al costado a sus cargos tras la designación de Katy Ugarte como la nueva titular de la cartera.

Además, trascendió que el secretario general Gonzalo Raúl Ames Ramello; el jefe de Gabinete de Asesoramiento, Antonio Rojas Crisóstomo; el director del Inabif, Sergio Tejada; y la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Ángela María Acevedo Huertas , también habrían presentado su carta de renuncia.

SEGUIR LEYENDO