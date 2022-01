Dina Boluarte a Perú Libre: “Soy de izquierda democrática no totalitaria”

La vicepresidenta de la República y titular de la cartera de Inclusión Social publicó un comunicado en el que repasa sus inicios en la vida política, responde a la expulsión de Perú Libre y ratifica su apoyo al gobierno del presidente Pedro Castillo. Su separación de la agrupación política con la que postuló durante la última elección general se debió a sus comentarios respecto a que nunca abrazó el ideario del partido del lápiz.

“Internamente he discrepado de algunos aspectos del ideario de Perú Libre como la estatización generalizada de la economía o la intervención en los medios de comunicación. Sin embargo, no he tenido oportunidad de debatir internamente estos puntos de vista”, se lee en el comunicado publicado a través de sus redes sociales. Además, calificó de “bamba” su proceso de expulsión por no haberse seguido el procedimiento correspondiente.

“Pero más grave es que esta “expulsión”, de acuerdo al Estatuto del propio Perú Libre, debería haberse realizado conforme al Reglamento del Consejo de Disciplina y por el ente competente, esto es el Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima”, escribió la ministra quien señaló que dentro de la organización no existe un reglamento para acreditar la designación de un presidente para el mencionado Consejo de Disciplina.

Boluarte detalló que en noviembre del año pasado se intentó sancionarla, pero que resaltó las omisiones legales del proceso que se le quería iniciar por lo que no procedió. “ Hoy atropella el Estatuto del partido para “aprobar” esta “falsa expulsión””, dijo señalando a la presidente del supuesto consejo que formalizó su salida de Perú Libre.

MARCA DISTANCIA

“Como miles de peruanos y peruanas, soy de izquierda, pero de izquierda democrática, no totalitaria, ni sectaria que permite la divergencia y la crítica y donde no hay líderes infalibles ni intocables . Y seguiré trabajando por una unidad de todos los izquierdistas, más allá de sus opciones partidarias para fortalecernos como una opción política válida”, señala las líneas de la misiva en las que marca distancia con la agrupación que la llevó al poder.

La vicepresidente afirmó que no soportaría más atropellos por parte del grupo político, así que esto la llevó a apartarse de este. Sin embargo, recalcó que esto no supone una lejanía de sus posturas de izquierda ni pone en duda su apoyo al programa de gobierno que impulsa el presidente de la República Pedro Castillo.

Respecto al documento presentado por Perú Libre, este fue dirigido al secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, donde el Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana de esa agrupación política informó que este domingo 23 de enero sostuvieron una reunión para evaluar las “últimas afirmaciones vertidas al diario La República digital, publicada el 23/01/2022″, en donde Boluarte declaró: “Yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre”.

“En la citada reunión y luego de una amplia deliberación y evaluación de los antecedentes y las faltas perpetradas por la afiliada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se resolvió aplicar la sanción (...) expulsión del partido”, acotaron.

En tanto el congresista Guido Bellido consideró que si un político no “no coincide con el programa e ideario de un partido” no busca servir al partido, sino a ella misma.

“Si un político no coincide con el programa e ideario de un partido político que le abre las puertas y a pesar de ello se afilia, entonces su intención no es servir al Pueblo; sino a él o ella misma. Perjudicando las esperanzas de los electores hacia el cambio”, expresó en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO