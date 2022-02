Magaly Medina sobre Christian Domínguez tras lucir anillo: “A la hora de irse, nunca le ha valido eso y menos un hijo”

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por lucir anillo de compromiso. (Foto: ATV)

En su última edición de Magaly TV, La Firme, este 1 de febrero, Magaly Medina se refirió a Christian Domínguez, quien apareció en América Hoy luciendo una anillo de compromiso. Aunque no quiso dar detalles al respecto, el cantante no dudó en presumirlo, generando más intriga entre las conductoras. ¿Se habrás casado? ¿Le habrá pedido matrimonio? Se preguntaron. Ante ello, la conductora no dudó dar su opinión.

La conductora de TV recordó que no es la primera vez que se muestra con un anillo cuando está con una pareja, pues hizo lo mismo con Vania Bludau y con Karla Tarazona, a quien incluso la llevó al altar en medio de un matrimonio simbólico.

“Pero cuando ole puso los cachos con la Chabelita se olvidó del simbolismo, porque más allá de un matrimonio, más allá de un anillo, está el compromiso que una persona tiene con su relación. Y como hemos visto a lo largo de su historia, Christian Domínguez no tiene eso, le falta esa madurez emocional para lograr un compromiso” , señaló la conductora de TV fiel a su estilo.

Dicho esto, la periodista difundió unas imágenes donde se le ve al cantante arrodillado frente a Vania Bludau dándole un anillo de compromiso, cuando ambos participaban en el fenecido programa de competencia Combate.

También, difundió un video donde se le ve frente a Karla Tarazona en un altar, él con traje y ella vestida de novia, mientras le da un anillo de matrimonio. Cabe señalar que esta boda fue simbólica.

“Yo no sé a qué cuento él tiene y siempre insiste el ponerse el anillito, el ponérselo a la pareja de turno, y después, a la hora que su pareja necesita de él, toda su fidelidad, su devoción, su respeto, él lo hace trisas, y el anillo no le valió de nada. ¿Cuántos anillos va dando? ¿a cuántas le va jurando amor eterno? Bueno, a él nunca le ha valido para irse ningún anillo, ni un anillo de compromiso, ni un anillo de casado, ni una ceremonia y menos un hijo”, concluyó la conductora de TV.

Magaly Medina se refiere a Christian Domínguez tras lucir anillo de compromiso.

