Janet Barboza sobre Anthony Aranda tras iniciar romance con Melissa Paredes: “Quiere hacerse famoso”

Janet Barboza no tiene un buen concepto de Anthony Aranda y lo dejó en claro. (Foto: Instagram)

¿No les desea lo mejor? Janet Barboza se encuentra bastante contenta por el regreso de América Hoy a las pantallas; sin embargo, era inevitable que ella hable sobre la relación que ha iniciado su excompañera Melissa Paredes con Anthony Aranda.

Como se recuerda, la exreina de belleza fue separada del magazine de América Televisión por verse involucrada sentimentalmente con el bailarín cuando todavía se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

Luego de la presunta infidelidad de la conductora de televisión y firmar su divorcio con el futbolista, ella no volvió al programa pese a que en algún momento Ethel Pozo dio a entender que ella estaba recibiendo apoyo por parte de Pro Tv.

Lo cierto es que Melissa Paredes nunca más regresó a América Hoy y decidió probar suerte en Mujeres al Mando, magazine donde estuvo por dos semanas como conductora invitada, además de confirmar su relación con Anthony Aranda.

Al ser consultada sobre este tema en una entrevista con RPP, Janet Barboza señaló para ella, el bailarín solo estaría usando a la exreina de belleza para obtener fama, pues en el pasado habría intentado hacer lo mismo con Paula Manzanal.

“Siento yo que él, esto que ha hecho con Melissa, ya lo intentó antes con otra figura del medio, y pues esta figura finalmente no le dio cabida , es más le prohibió que la mencionara. Me deja con la duda y me da a pensar que lo que intentó con esta mujer famosa y guapísima no le ligó, en cambio con Melissa sí. Pienso que hay un afán de hacerse famoso, popular, etc ”, dijo.

De otro lado, Ethel Pozo también se pronunció y aseguró que ella nunca imaginó que el programa América Hoy se vería envuelto en un escándalo por una de sus conductoras. “ A veces la vida real supera la ficción, quien iba a pensar sobre este guion, nadie lo había escrito ”, señaló.

Ethel Pozo brindó pistas sobre la nueva conductora de América Hoy. (Foto: Composición)

VOLVERÁN CON SECUENCIA PSICOLÓGICA

En su vuelta a la televisión, Ethel Pozo reveló que las secuencias psicológicas volverán al programa debido a que le gusta mucho a la gente, especialmente porque no pueden pagar una consulta.

“Mucha gente no tiene una psicóloga, pagar por una psicóloga tiene un costo alto, entonces lo que hace América Hoy es darte un consultorio gratuito con casos que nos pasan a nosotros”, señaló.

NO SABE SI VOLVERÁ DOMÍNGUEZ

De otro lado, Ethel Pozo indicó que ella desconoce si Christian Domínguez volverá al programa como invitado, pues su productor no les ha querido decir nada para no arruinar la sorpresa.

“ Esperemos, creo que tanto Janet como yo y Edson le hemos agarrado cariño a este grupo humano. Esa es una de las sorpresas del productor y no nos ha dicho si vuelve o no ”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: