Christian Domínguez regresa a América Hoy usando anillo de boda: ¿Se casó con Pamela Franco?

Christian Domínguez fue presentado como el colaborador oficial de América Hoy. (Foto: América TV)

Este martes 1 de febrero, Christian Domínguez regresó a América Hoy en calidad de colaborador oficial. Sin embargo, un curioso detalle en su mano derecha llamó la atención de los conductores: un anillo de color dorado en su dedo anular. ¿Acaso se casó con Pamela Franco durante sus vacaciones?

Antes de que se revelara su identidad, la producción de América Hoy lanzó diversas pistas para que las conductoras y los televidentes adivinaran quién sería el nuevo colaborador. Aunque todo apuntaba que se trataba de Domínguez, Janet Barboza descartó esta opción por el anillo que llevaba en señal de ser un hombre casado.

“ ¡Tiene anillo, tiene anillo! Está comprometido o está casado. Es decir, no es soltero. Ponchen acá, en primer plano”, comentó la popular ‘Rulitos’ mientras mostraba el aro de matrimonio de Domínguez.

Por su parte, Ethel Pozo y Brunella Horna, la nueva conductora del magazine, aseguraron que ese anillo no era de compromiso, sino de matrimonio. “Todo puede pasar de diciembre a ahora, de repente se casó. Tiene anillo en la mano derecha, que significa que está casado”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE QUEDA MUDO

Una vez reveló su identidad, Christian Domínguez bailó delante de las cámaras para festejar su esperado regreso a América Hoy. Y es que el cumbiambero no vuelve como colaborador invitado, sino con contrato formal hasta fin de año.

“¡Muy buenos días! Gracias por la invitación, estoy contento, emocionado. Mi padre (Edson Dávila) habló de mí, te quiero más que nunca. Agradecer a la gente de producción, a los maestros detrás de cámaras”, expresó Christian con una gran sonrisa en el rostro.

Tras saludar a todo el público, Brunella Horna le hizo saber que muchos dudaban de su regreso porque no le “daban permiso” de estar en un programa de televisión. “Yo me pregunto si este 2022 no tendrás problemas en casa si hay alguna invitada por acá”, le dijo.

“Te lo prometo, como que este año también te casas”, respondió el exintegrante de La joven sensación, sin imaginar que Janet Barboza traería a colación el tema de matrimonio debido al anillo que lució durante su presentación.

Cuando la conductora de América Hoy le preguntó sobre su estado civil, la actual pareja de Pamela Franco evitó responder. “ Son cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco . ¡Hoy juega Perú, que es lo más importante”, comentó sin entrar en más detalles.

Christian Domínguez fue presentado como el colaborador de América Hoy.

PAMELA FRANCO NO PONE LAS MANOS AL FUEGO POR ÉL

Pamela Franco reveló en Amor y Fuego que está segura del amor que le tiene Christian Domínguez, pero no pone las manos al fuego por él ni por nadie, pues en la única en quien confía es en sí misma. La cantante de Puro Sentimiento señaló que no piensa en el pasado del padre de su hija, sino en su presente.

En el set de Rodrigo González y Gigi Mitre, la cantante fue consultada sobre las anteriores infidelidades de Christian Domínguez. Ante ello, la joven resaltó que todas las personas tienen derecho a cambiar.

Sin embargo, no se atrevió a decir que confía ciegamente en él. “Si ustedes se refieren a la confianza de que yo voy a meter las manos al fuego por él, yo creo que es malo decir algo así cuando uno nunca sabe ”, indicó Pamela, desatando las risas de los conductores.

“Yo no estoy diciendo que a mí no me vaya a engañar. Yo no sé lo que Christian pueda sentir mañana o pasado, yo no meto las manos al fuego”, añadió con firmeza.

SEGUIR LEYENDO: