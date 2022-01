Ethel Pozo no descarta transmitir su boda con Julián Alexander por televisión

Ethel Pozo se casa con julián Alexander este 2022. (Foto: Instagram/ captura de pantalla/redes sociales)

Al mismo estilo que su madre Gisela Valcárcel, Ethel Pozo no descarta transmitir su boda por televisión. Como se recuerda, la conductora de América Hoy se casa este 2022 con su novio Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander.

Ethel y Julián se comprometieron tras tener 10 meses de relación. Y aunque muchos consideran que es una decisión muy apresurada, la pareja hace oídos sordos y vive su amor a plenitud.

“Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo: ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra”, contó Ethel Pozo bastante emocionada.

Ante la pregunta si tiene pensado transmitir la boda por TV, la joven señaló que no le desagrada la idea. Asimismo, detalló que la ceremonia será a fin de año, pues su sueño es tener a toda su familia presente.

“¿Si será transmitida por TV? ¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, señaló Ethel al diario Trome.

La animadora dijo que tiene muy claro lo que quiere para ella, un hombre con valores. Es por ello que cuando le preguntaron si Julián es el hombre con quien se quedará toda la vida, no dudó en hacer la aclaración.

“Sí, pero para ese ‘toda la vida’ hacen falta muchas cosas. Están los valores de cada persona y tener un propósito juntos. Si no tienes un propósito en común es difícil que vayan a estar para toda la vida”, remarcó.

Ethel Pozo y Julián Alexander ya tienen planes de casarse. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO ETHEL POZO SOBRE LA RELACIÓN DE MELISSA PAREDES CON ANTHONY ARANDA?

En una entrevista con Infobae, Ethel Pozo se refirió a su otrora amiga Melissa Paredes, con quien ya no se habla desde que salió a la luz el ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda. La hija de Gisela Valcárcel señaló que la modelo ya no es la misma Melissa que conoció.

“Me afectó por el matrimonio y por la bebé, y quizás algunos programas aún no lo han entendido. Me afectó muchísimo porque yo ahora soy una mujer de 41 años, pero yo en su momento sufrí muchísimo cuando a mi mamá le fueron desleal”, indicó la conductora de TV, quien también se refirió a la relación que hoy en día tiene Melissa con Anthony Aranda.

“Ya te imaginarás mi opinión. ¿Tienen ideologías diferentes? Totalmente, radicales, tenemos pilares distintos, valores distintos. Yo creo que conocí una persona linda en su momento, y espero algún día de la vida, en años, volver a ver esa Melissa. Ahora ya no está, ya no existe (apenada). ¿Si me sigue poniendo triste? Sí, mucho, es que es una persona que ya no está”, concluyó.

Ethel Pozo ya no es amiga de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

