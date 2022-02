Magaly Medina a Luciana Fuster sobre Patricio Parodi: “No te quiere oficializar, ten un poco de dignidad, valórate”

Magaly Medina pide a Luciana Fuster que se valore. (Foto: Instagram)

Magaly Medina presentó una nueva edición de su programa Magaly TV, La Firme, donde se refirió a Luciana Fuster y la “relación” que tiene con Patricio Parodi. La periodista señaló que mientras la modelo da indicios que tiene un romance con el guerrero, él señala prefiere no hablar del tema. Ante ello, la conductora le pidió que se valore y nunca obligue a un hombre a oficializarla.

Medina también arremetió contra Esto es Habacilar por integrar a los guerreros, pues lo único que hacen es alimentar el morbo de la supuesta relación.

“Los meten a estos para que precisamente vendan el morbo, pero su morbo ya no vende mucho porque su morbo aburre. Luciana se empeña en dejar entrever que ella tiene una relación con el Pato, pero el Pato cada vez se hace el escurridizo y no quiere oficializarla, no quiere. ¡No quiere, pues, mamita!, ten un poco de dignidad y valórate, quiérete, ámate. No te quiere oficializar, seguro que se avergüenza de ti, seguramente por eso, por qué más va a ser. Estamos en un país machista donde a los hombre les da ganas de oficializar a todo aquello que ellos consideran que es su “chica perfecta””, indicó Magaly medina.

En otro momento, la conductora de TV señaló que Luciana Fuster es quien pone de su parte para que la luz salga a la luz, por lo que no dudó en darle un consejo.

“Ella se empeña en decir ‘lo obvio no se dice’. ¿Cuál es lo obvio? Cuando cree que nadie lo ve, ahí la abraza, le da besitos, pero después, nada de decir esta chica es mi enamorada. (...) A un hombre no hay que obligar, ni a casarse ni a dar anillo ni a oficializar ni nada, los hombres hacen eso porque les nace y porque quieren, y si no, date tu media vuelta y aléjate, pero bueno, Lucianita”, indicó.

En otro momento, se refirió a las señales o evidencias que da la modelo y que las personas solo interpretan. “Nosotros interpretamos los que nos muestra. (...) Si ella tuviera un poquito más de amor propio y un poquito más de dignidad no mostraría nada, porque acá el encargado de sentirse orgulloso de la relación que tiene es el Pato Parodi, y es quien debería de tratarla como la damita que es, darle su lugar y decir ella es mi enamorada, pero a él no le da la gana de hacerlo, y ella sigue ahí”, remarcó Magaly Medina, pues a su parecer, el modelo solo está “pasando el rato” con ella.

Luciana Fuster afirmó que Patricio Parodi está enamorado de ella. (Foto: Captura TV / Instagram)

PATRICIO PARODI DICE QUE SOLO ESTÁ SALIENDO CON LUCIANA FUSTER

Después de ser captado muy cariñoso con Luciana Fuster por las cámaras de “Esto es Habacilar”, Patricio Parodi brindó unas declaraciones a América Espectáculos. El guerrero aclaró que está saliendo con la modelo y que se están conociendo.

“Nosotros estamos saliendo, nos estamos conociendo. Si quisiéramos ocultarnos o que no nos graben no iríamos a eventos o lugares públicos o mantendríamos distancia. Nos vamos al cine, a comer, a entrenar”, señaló Patricio Parodi.

Asimismo, indicó que quiere mantener en reserva su vida vida privada y no saldrá a hablar por presión mediática ni nada.

“De que me van a seguir grabando sí, no tengo por qué ocultarme, tampoco es que por presión voy a tener que contar algo que no quiero. Prefiero mantenerlo al margen, ya he pasado tantos temas mediáticos que ya sé cómo manejarlo. Hay cosas que prefiero guardar para que sea sano y más bonito”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: