Brunella Horna marca distancia con Melissa Paredes en América Hoy: “Yo no vengo a reemplazar a nadie”

Brunella Horna fue presentada este lunes 31 de enero como la nueva conductora de América Hoy. Una vez culminado el programa, la joven señaló que sintió una buena química con Ethel Pozo y Janet Barboza, de quienes piensa aprender mucho.

Asimismo, confesó que tenía muchas ganas de contar que era conductora de América Hoy, lo cual le hizo sentir mucho más nerviosa.

“Hace tiempo que quería decirlo, ya no podía guardar más el secreto. (Estoy) nerviosa, no sabía cómo empezar, cómo acoplarme, pero yo siento que poco a poco vamos a hacer un buen equipo, una familia”, señaló Bruenalla Horna, quien recibió las felicitaciones de Ethel, pues a su parecer lo hizo bastante bien en su primer programa.

Por su parte, Jant Barboza no dudó en confesar que le ha sorprendido gratamente el desempeño de Brunella, pues es la primera vez que conducía con ella.

“Me ha sorprendido gratamente, y creo que al equipo en general también. Lo único que puedo decir es bienvenida al equipo”, señaló la popular Rulitos.

NO VIENE A REEMPLAZAR A NADIE

En otro momento, la modelo reiteró lo que dijo en el programa, que no venía a reemplazar a nadie, esto en clara referencia a Meliss Paredes. La rubia señaló que el puesto de conductora ya estaba libre hace unos 2 o 3 meses.

“En el 2022 quisieron una conductora nueva, hicieron un estudio para saber a quién quería el público, así que ahí decidieron en llamarme. Cuando me llamaron yo gritaba feliz, le conté a mis papás y a Richard (Acuña), no podía de la felicidad”, contó la rubia.

Como se recuerda, su pareja Richard le envió unas rosas rojas al final del programa, en señal de buenas vibras. Ante ello, Horna indicó que su novio es muy detallista. “El sabía qué, les digo la verdad, yo no podía dormir, me levanté a las 5 de la mañana, no sabía qué hacer (de los nervios). Richard me tranquilizó y ahora voya hablar con él”, acotó, resaltando que ya se siente más relajada.

Respecto a la buena recepción el público, las conductoras no dudaron en celebrarlo.

Consultada por si tuvo temor de Janet Barboza y sus duras críticas, Brunella confesó que en efecto sí estaba a la expectativa. “Un poquito me dio miedo, dije ‘qué me va a decir’. Pero ella sabe que soy una chica joven, que estoy aprendiendo, que vengo con las ganas de aprender, no vengo con el ego ni nada, yo vengo a aprender. Soy como una esponjita, vengo a aprender de Ethel, de Janet, de Edson, del productor, y eso es lo bueno”, confesó.

Por su parte, Janet la respaldó e indicó que la notó sincera y eso suma en el programa. Asimismo, Horna recalcó que tanto a su compañera como a ella le gustan los “chismes”, por lo que está segura que se van a entender muy bien. Además, resaltó que a ambas les gusta decir lo que piensa, sin temor a las críticas.

