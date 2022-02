Tefi Valenzuela revela que vio a Sir Winston en una discoteca sin Sheyla Rojas: “Los mexicanos son descarados”

Tefi Valenzuela vio a Sir Winston en una discoteca mexicana, pero sin la compañía de Sheyla Rojas. (Foto: Instagram)

Tefi Valenzuela se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina desde Dubai. Durante la entrevista, la modelo e influencer reveló haber visto a Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, en una discoteca sin la compañía de Sheyla Rojas, de quien se rumorea ya se separó.

Esto se dio a conocer luego que Tefi Valenzuela confesara que piensa buscar el amor una vez regrese a México, donde radica actualmente. “Así como Sheyla, el novio de Sheyla está soltero, ahora que se han peleado… ¿La vez pasada ella no te quitó un novio? Es momento de devolverle el golpe”, le dijo la ‘Urraca’ entre risas.

De inmediato, la exchica reality aclaró que fue Paula Manzanal a quien Sheyla Rojas presuntamente le quitó el enamorado. Además, aseguró que no estaba interesada en el empresario mexicano porque no le agradaba físicamente. Fue en ese momento que soltó un dato que llamó la atención de Magaly Medina.

“ De hecho yo lo vi a su novio una vez en una discoteca... y él no es mi tipo, no me gustan tan blancos. Yo quiero a alguien más latino, más moreno... Mi exnovio era negro, negro... Mi última pareja era rubio y de ojos celeste, el otro era negro, no tengo un tipo definido”, contó la modelo.

ESTABA CON UN AMIGO Y SIN CHICAS

Tefi Valenzuela dio más detalles sobre la vez que vio a Sir Winston en una discoteca mexicana. Según explicó, la rumoreada expareja de Sheyla Rojas se encontraba con un amigo y no vio a ninguna dama a su lado. Todo sucedió a fines de 2021, cuando ellos estaban juntos.

“ Lo vi hace poquito en una discoteca en México, estaba con un amigo, no estaba con Sheyla. Lo vi de lejos, supe que era él porque publicaron su foto en redes, ni lo conozco, no es mi amigo ni nada... Nunca me lo presentó ni nada, por eso no lo saludé. Eso fue el año pasado. No estaba con chicas ni nada”, añadió la intérprete de ‘Cumbia de los infieles’.

Pese a no haber estado en compañía de mujeres, Magaly Medina consideró que no estaba bien que un hombre, supuestamente con novia, asista a una discoteca sin ella. “Si se está divirtiendo solo en una discoteca, no sé… Si no vas con tu pareja, teniendo pareja…”, explicó para mostrar su desagrado.

CREE QUE LOS MEXICANOS SON “TERRIBLES”

Luego que Magaly Medina diera a entender que Sir Winston estaba haciendo mal en ‘juerguear’ sin Sheyla Rojas cuando eran pareja, Tefi Valenzuela aseguró que los mexicanos son más “terribles” y “descarados” a comparación de los peruanos, en cuanto a infidelidad se refiere.

“A mí no me gusta eso (salir sin la novia). Pero bueno, tú sabes que l os mexicanos son terribles. Son peor que los peruanos, son como árabes porque son descarados. El peruano te pone el cuerno pero disimula, el mexicano no . Por idiosincrasia o por su manera de ser, tienen su esposa, amante, la otra amante, la novia…. y se la presentan a todos. Eso no me gustan de los mexicanos”, comentó la exchica reality.

Tefi Valenzuela revela que vio a Sir Winston en una discoteca mexicana sin la compañía de Sheyla Rojas. (VIDEO: ATV/ Magaly TV La Firme)

¿LE FUERON INFIEL A SHEYLA ROJAS?

Todo parece indicar que Sheyla Rojas terminó con Sir Winston. Unos extraños mensajes en sus redes sociales confirmarían que su relación amorosa llegó a su fin y todo debido a una presunta infidelidad por parte del empresario mexicano.

Luego de dar unas pistas sobre un ‘affaire’, la popular ‘Shey Shey’ volvió a encender las alarmas al publicar un contundente mensaje en Instagram. Aunque no dijo para quién está dirigido, sus seguidores asumen que se trata de Sir Winston.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea , mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, publicó Rojas.

Con ello, la recordada ‘Leona loca’ estaría dando a entender que, pese a la traición amorosa que sufrió, aún tiene esperanzas de encontrar al hombre correcto. ¿Será verdad?

Sheyla Rojas habría confirmado infidelidad por parte de Sir Winston. (Foto: Instagram)

